Игроки Металлиста 1925 попросят Скрипника остаться в команде
Команда поддерживает наставника
По информации ТаТоТаке, игроки «Металлиста 1925» в субботу планируют встретиться с наставником Виктором Скрипником, чтобы попросить его остаться в команде.
Появилась информация о том, что тренер подал в отставку после поражения от «Левого берега» в полуфинале турнира за выход в УПЛ.
Кроме того, футболисты хотят обсудить вопрос Скрипника с руководством, чтобы принять спокойное и взвешенное решение. Сообщается, что наставник сразу после матча покинул стадион и не стал общаться с журналистами на пресс-конференции.
«Металлист 1925» по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.
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