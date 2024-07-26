Игроки Металлиста 1925 попросят Скрипника остаться в команде

По информации ТаТоТаке, игроки «Металлиста 1925» в субботу планируют встретиться с наставником Виктором Скрипником, чтобы попросить его остаться в команде.

Появилась информация о том, что тренер подал в отставку после поражения от «Левого берега» в полуфинале турнира за выход в УПЛ.

Кроме того, футболисты хотят обсудить вопрос Скрипника с руководством, чтобы принять спокойное и взвешенное решение. Сообщается, что наставник сразу после матча покинул стадион и не стал общаться с журналистами на пресс-конференции.

«Металлист 1925» по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.