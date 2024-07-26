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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 22:06 |
287
0

Динамо Загреб – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Очередной товарищеский матч «горняков» состоится 27 июля в 20:00

26 июля 2024, 22:06 |
287
0
Динамо Загреб – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

27 июля донецкий «Шахтер» проведет контрольный матч с хорватским клубом «Динамо» Загреб. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет восьмой контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0), «Бешикташем» (1:0) и новичком АПЛ «Ипсвичем» (0:1).

26 июля «горняки» уступили тому же загребскому «Динамо» (0:1).

Прямую трансляцию поединка может посмотреть на официальном канале донецкого «Шахтера» на Youtube.

Динамо Загреб – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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