Две штанги, но не более. Шахтер в спарринге проиграл чемпиону Хорватии
Донецкий клуб уступил «Динамо» Загреб со счетом 0:1 в товарищеском поединке
26 июля состоялся товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).
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Поединок прошел на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением «горняков» со счетом 0:1.
Единственный гол на 67-й минуте забил Томаш Бакович.
Игроки донецкого клуба дважды за матч попали в штангу ворот соперников. У подопечных Марино Пушича было немало голевых шансов, однако забить хотя бы один мяч они так и не сумели.
Завтра, 27 июля, «Динамо» Загреб и «Шахтер» снова проведут очный контрольный поединок, но уже другими составами.
В сезоне 2023/24 «Динамо» Загреб выиграл чемпионат Хорватии, набрав 82 очка по итогам 36 туров.
Для «Шахтера» это был 7-й матч на подготовительных сборах к новой кампании. Пушич и Ко выиграли 3 поединка, трижды проиграли и 1 раз сыграли вничью.
Товарищеский матч. 26 июля
Динамо Загреб (Хорватия) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:0
Гол: Бакович, 67
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Во втором Динамо забило один из двух моментов своих- но это атаки были со своей половины и до ворот, а Шахтер с двух моментов своих (один после отбора с нарушением) и второй после индивидуальных действий Винисиуса попали в штанги.
Но хочу заметить , что оба момента это когда у Динамо состав Ю19 поменялся на Ю17.
Состав Шахтера вы видите.....
1. Шахтар змінив багаторічного спонсора паливного БРСМ ( налоги не платить і це всі змі пишуть а водії якість пального бачать) на Укрнафту Коломойського, яку на період військового стану передали державі. От це цікаво...
2.колись "ніби то незалежний" коментатор УПЛ ТВ та Мегого офіційно напевно пристроївся на Шахтар Тв.
кому вони нах нада