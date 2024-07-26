Две штанги, но не более. Шахтер в спарринге проиграл чемпиону Хорватии

26 июля состоялся товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).

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Поединок прошел на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением «горняков» со счетом 0:1.

Единственный гол на 67-й минуте забил Томаш Бакович.

Игроки донецкого клуба дважды за матч попали в штангу ворот соперников. У подопечных Марино Пушича было немало голевых шансов, однако забить хотя бы один мяч они так и не сумели.

Завтра, 27 июля, «Динамо» Загреб и «Шахтер» снова проведут очный контрольный поединок, но уже другими составами.

В сезоне 2023/24 «Динамо» Загреб выиграл чемпионат Хорватии, набрав 82 очка по итогам 36 туров.

Для «Шахтера» это был 7-й матч на подготовительных сборах к новой кампании. Пушич и Ко выиграли 3 поединка, трижды проиграли и 1 раз сыграли вничью.

Товарищеский матч. 26 июля

Динамо Загреб (Хорватия) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:0

Гол: Бакович, 67