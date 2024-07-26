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Товарищеские матчи
Динамо Загреб
26.07.2024 20:00 – FT 1 : 0
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 21:47 | Обновлено 26 июля 2024, 22:34
1526
24

Две штанги, но не более. Шахтер в спарринге проиграл чемпиону Хорватии

Донецкий клуб уступил «Динамо» Загреб со счетом 0:1 в товарищеском поединке

26 июля 2024, 21:47 | Обновлено 26 июля 2024, 22:34
1526
24
Две штанги, но не более. Шахтер в спарринге проиграл чемпиону Хорватии

26 июля состоялся товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением «горняков» со счетом 0:1.

Единственный гол на 67-й минуте забил Томаш Бакович.

Игроки донецкого клуба дважды за матч попали в штангу ворот соперников. У подопечных Марино Пушича было немало голевых шансов, однако забить хотя бы один мяч они так и не сумели.

Завтра, 27 июля, «Динамо» Загреб и «Шахтер» снова проведут очный контрольный поединок, но уже другими составами.

В сезоне 2023/24 «Динамо» Загреб выиграл чемпионат Хорватии, набрав 82 очка по итогам 36 туров.

Для «Шахтера» это был 7-й матч на подготовительных сборах к новой кампании. Пушич и Ко выиграли 3 поединка, трижды проиграли и 1 раз сыграли вничью.

Товарищеский матч. 26 июля

Динамо Загреб (Хорватия) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:0

Гол: Бакович, 67

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 25
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FunnyCat_____
Федя расскажи нам сколько игроков из сегодняшнего состава Загреба закончили школу ?
Или вернее сказать « просвисти»?
Где же ты? Мы переживаем  
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+8
FunnyCat_____
Пацаны, а где Федя?
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Томаш Бакович 17 років. Це що ю 17 програли?
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+7
avk2307
Игра нуднейшая. Первый тайм особенно.
Во втором Динамо забило один из двух моментов своих- но это атаки были со своей половины и до ворот, а Шахтер с двух моментов своих (один после отбора с нарушением) и второй после индивидуальных действий Винисиуса попали в штанги.
Но хочу заметить , что оба момента это когда у Динамо состав Ю19 поменялся на Ю17.
Состав Шахтера вы видите.....
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+5
avk2307
Мене по цій грі два моменти зацікавило:
1. Шахтар змінив багаторічного спонсора паливного БРСМ ( налоги не платить і це всі змі пишуть а водії якість пального бачать) на Укрнафту Коломойського, яку на період військового стану передали державі. От це цікаво...
2.колись "ніби то незалежний" коментатор УПЛ ТВ та Мегого офіційно напевно пристроївся на Шахтар Тв.
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
ALM
Треба писати заголовок "Шахтар програв Динамо", тоді більше народу набіжить.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Днонэтскіє не втомлюються смоктати. Це приємно)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Конопля
хтось дивився 
кому вони нах нада
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+1
😼
Діма вже відпочиває напевно а хФєдя рве волосся на голові і б'є столові прибори мабуть
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0
Лига
Пох на товарняки главное чемп, кубок и еврокубки для чемпиона Украины
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-7
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
Гра рівна була незважаючи на те що Шахтар дубль виставив і грали всякі Фарина, Глущенки і Гочолешвілі...Завтра знову спаринг з Динамо Загреб але вийдуть основні склади.
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-9
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