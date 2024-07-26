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Товарищеские матчи
Динамо Загреб
26.07.2024 20:00 – FT 1 : 0
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 22:15 | Обновлено 26 июля 2024, 22:38
1970
0

Динамо Загреб – Шахтер – 1:0. Проиграли юниорам. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

26 июля 2024, 22:15 | Обновлено 26 июля 2024, 22:38
1970
0
Динамо Загреб – Шахтер – 1:0. Проиграли юниорам. Видео гола и обзор матча
ФК Шахтер

26 июля прошел товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением горняков со счетом 0:1.

Товарищеский матч. 26 июля

Динамо Загреб – Шахтер Донецк – 1:0

Гол: Бакович, 67

Видеообзор матча:

Видеозапись матча Динамо Загреб – Шахтер Донецк – 0:1

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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