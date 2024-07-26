Товарищеские матчи
26.07.2024 20:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига26 июля 2024, 22:15 | Обновлено 26 июля 2024, 22:38
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Динамо Загреб – Шахтер – 1:0. Проиграли юниорам. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
26 июля 2024, 22:15 | Обновлено 26 июля 2024, 22:38
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26 июля прошел товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением горняков со счетом 0:1.
Товарищеский матч. 26 июля
Динамо Загреб – Шахтер Донецк – 1:0
Гол: Бакович, 67
Видеообзор матча:
Видеозапись матча Динамо Загреб – Шахтер Донецк – 0:1
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