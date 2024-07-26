26 июля прошел товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).

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Поединок состоялся на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Игра завершилась поражением горняков со счетом 0:1.

Товарищеский матч. 26 июля

Динамо Загреб – Шахтер Донецк – 1:0

Гол: Бакович, 67

Видеообзор матча:

Видеозапись матча Динамо Загреб – Шахтер Донецк – 0:1