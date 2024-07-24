Динамо Загреб – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Очередной матч на сборе в Словении состоится 26 июля в 20:00
26 июля донецкий «Шахтер» на сборе в Словении проведет контрольный матч с хорватским клубом «Динамо» Загреб. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
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Это будет седьмой контрольный матч команды Марино Пушича. Ранее «Шахтер» сыграл с «Сараевом» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0), «Бешикташем» (1:0) и новичком АПЛ «Ипсвичем» (0:1).
27 июля «Шахтер» снова сыграет с загребским клубом.
Прямую трансляцию поединка может посмотреть на официальном канале донецкого «Шахтера» на Youtube.
Динамо Загреб – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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