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Товарищеские матчи
Динамо Загреб
26.07.2024 20:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 15:32 | Обновлено 26 июля 2024, 15:56
276
1

Динамо Загреб – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

26 июля 2024, 15:32 | Обновлено 26 июля 2024, 15:56
276
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Динамо Загреб – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Шахтер. Марино Пушич

26 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Динамо» Загреб встретится с «Шахтером» Донецк. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Команда была одним из грандов безусловно сильного югославского футбола, неоднократно в те времена выигрывая и чемпионат, и кубок. После распада страны и обретения Хорватией независимости синие стали местным флагманом. Особенно в этом столетии - достаточно сказать, что весной тут оформили уже 25-е золото, а с 2005/2006 только однажды, Риека 8 лет назад, финишировала выше столичного клуба. Кроме того, тот всегда пытается проявить себя и в еврокубках. Так, в 2022-м удалось пробиться снова в групповой раунд Лиги чемпионов. Прошлым летом там вылетели из квалификации, в Лиге Европы тоже не задержались. Зато потом дошли до 1/8 финала Лиги конференций. Сейчас хочется большего, и, похоже, потому появились в обойме легионеры, Ммаэ из Ференцвароша и Рауль Торренте из Леганеса. А ведь все привыкли, что это из Загреба едут на Запад, а не наоборот.

Ставки на матч Динамо Загреб – Шахтер Донецк

Шахтер Донецк

Клуб в прошлом сезоне проявил себя хуже, чем годом ранее, в еврокубках: снова был третьим в группе Лиги чемпионов (еще и Барселону по делу обыграл), но в Лиге Европы уже в феврале выбыл от нестабильного Марселя. Да, потом получилось оформить золотой дубль на внутренней арене, но это уже воспринимается как обязательная программа, а не достижение. Сейчас относительно скоро начало сезона в УПЛ, но, главное, Лига чемпионов начнется только осенью, так что у Пушича есть время, чтобы вписать в команду новичков, Граама, Франьича и Фесюна и подумать, кто нужен из тех, что вернулись из многочисленных аренд. Не удивительно, что результаты контрольных матчей противоположны, и победа над Бешикташем и разгром Ризеспора чередуются с поражениями от Бачки-Тополы и Ипсвича.

Статистика личных встреч

В Лиге чемпионов горняки выигрывали оба поединка в 2008-м и дважды заканчивали вничью через 11 лет. Между этими противостояниями были три товарищеских матча, и они принесли все возможные результаты: ничья и по победе каждой из сторон.

Прогноз

GGBET считает, что горняки немного, но сильнее. Но в целом пара равная, и с учетом того, как команды мало пропускали в большинстве поединков летом, стоит ставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Динамо Загреб
26 июля 2024 -
20:00
Шахтер Донецк
Тотал меньше 2.5 1.76 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Фанькин кот
Родной Шахтёр постепенно прибавляет в качестве игры, поэтому должны побеждать без напряга.
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