26 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Динамо» Загреб встретится с «Шахтером» Донецк. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Команда была одним из грандов безусловно сильного югославского футбола, неоднократно в те времена выигрывая и чемпионат, и кубок. После распада страны и обретения Хорватией независимости синие стали местным флагманом. Особенно в этом столетии - достаточно сказать, что весной тут оформили уже 25-е золото, а с 2005/2006 только однажды, Риека 8 лет назад, финишировала выше столичного клуба. Кроме того, тот всегда пытается проявить себя и в еврокубках. Так, в 2022-м удалось пробиться снова в групповой раунд Лиги чемпионов. Прошлым летом там вылетели из квалификации, в Лиге Европы тоже не задержались. Зато потом дошли до 1/8 финала Лиги конференций. Сейчас хочется большего, и, похоже, потому появились в обойме легионеры, Ммаэ из Ференцвароша и Рауль Торренте из Леганеса. А ведь все привыкли, что это из Загреба едут на Запад, а не наоборот.

Ставки на матч Динамо Загреб – Шахтер Донецк

Шахтер Донецк

Клуб в прошлом сезоне проявил себя хуже, чем годом ранее, в еврокубках: снова был третьим в группе Лиги чемпионов (еще и Барселону по делу обыграл), но в Лиге Европы уже в феврале выбыл от нестабильного Марселя. Да, потом получилось оформить золотой дубль на внутренней арене, но это уже воспринимается как обязательная программа, а не достижение. Сейчас относительно скоро начало сезона в УПЛ, но, главное, Лига чемпионов начнется только осенью, так что у Пушича есть время, чтобы вписать в команду новичков, Граама, Франьича и Фесюна и подумать, кто нужен из тех, что вернулись из многочисленных аренд. Не удивительно, что результаты контрольных матчей противоположны, и победа над Бешикташем и разгром Ризеспора чередуются с поражениями от Бачки-Тополы и Ипсвича.

Статистика личных встреч

В Лиге чемпионов горняки выигрывали оба поединка в 2008-м и дважды заканчивали вничью через 11 лет. Между этими противостояниями были три товарищеских матча, и они принесли все возможные результаты: ничья и по победе каждой из сторон.

Прогноз

GGBET считает, что горняки немного, но сильнее. Но в целом пара равная, и с учетом того, как команды мало пропускали в большинстве поединков летом, стоит ставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).