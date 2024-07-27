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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 11:06 | Обновлено 27 июля 2024, 11:14
187
0

Роман ДИДЫК: «Было интересно сравнить силы на фоне европейских клубов»

Защитник «Руха» поделился впечатлениями от предсезонных сборов

27 июля 2024, 11:06 | Обновлено 27 июля 2024, 11:14
187
0
Роман ДИДЫК: «Было интересно сравнить силы на фоне европейских клубов»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился впечатлениями от летних сборов в Словении:

«У нас были хорошие соперники на сборах в Словении и хочется поблагодарить менеджмент клуба, ведь не каждый день есть возможность играть против таких сильных команд. Было интересно сравнить свои силы на фоне крепких европейских клубов.

Относительно самого процесса сборов, то у нас были серьезные нагрузки, но все понимали, что так будет и что это нужно для качественной подготовки к сезону. «Рух» работал в горах, там был один температурный режим, а матчи игрались в другом месте и там были более классические условия. Это создавало дополнительные нагрузки на организм. Теперь продолжаем готовиться дома в режиме двух тренировок в день. На сборах мы работаем над физической и тактической подготовкой, определяем вектор своего развития.

В Словении были определенные эксперименты с позициями на поле. Мне все же удобнее играть на привычной позиции в центре защиты, ведь именно там я провел больше всего матчей. Но я могу играть и там, где скажут тренеры, в том числе и на разных позициях в центре поля. Атакующего полузащитника до этих сборов я последний раз играл еще, пожалуй, в школе. В первых матчах чувствовался дискомфорт, но с каждой последующей игрой и тренировкой мне было комфортнее на этой позиции.

В субботу будет спарринг с «Агробизнесом». Приятно сыграть против своей бывшей команды. Там уже полностью новый состав и я знаком только с тренерским штабом. Буду рад их увидеть».

Ранее о летних сборах высказался главный тренер «Руха» Виталий Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Рух Львов Роман Дидык
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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