Вратарь олимпийской сборной Украины и донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн назвал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру.

– В каком клубе Европы Вы себя видите через 10 лет?

– Я очень хочу поиграть в АПЛ. В английском чемпионате собраны лучшие игроки мира и хочется вживую посмотреть на этот уровень, поиграть и потренироваться в этой лиге. Посмотрим, где я буду через десять лет, сейчас все мои мысли связаны с «Шахтером».

Ранее Кирилл Фесюн поделился впечатлениями от следующих соперников на Олимпийских играх 2024.