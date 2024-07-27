Фесюн назвал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру
Вратарь «Шахтера» мечтает оказаться в АПЛ
Вратарь олимпийской сборной Украины и донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн назвал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру.
– В каком клубе Европы Вы себя видите через 10 лет?
– Я очень хочу поиграть в АПЛ. В английском чемпионате собраны лучшие игроки мира и хочется вживую посмотреть на этот уровень, поиграть и потренироваться в этой лиге. Посмотрим, где я буду через десять лет, сейчас все мои мысли связаны с «Шахтером».
Ранее Кирилл Фесюн поделился впечатлениями от следующих соперников на Олимпийских играх 2024.
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