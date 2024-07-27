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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 13:55 | Обновлено 27 июля 2024, 14:00
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0

Фесюн назвал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру

Вратарь «Шахтера» мечтает оказаться в АПЛ

27 июля 2024, 13:55 | Обновлено 27 июля 2024, 14:00
270
0
Фесюн назвал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Вратарь олимпийской сборной Украины и донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн назвал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру.

– В каком клубе Европы Вы себя видите через 10 лет?

– Я очень хочу поиграть в АПЛ. В английском чемпионате собраны лучшие игроки мира и хочется вживую посмотреть на этот уровень, поиграть и потренироваться в этой лиге. Посмотрим, где я буду через десять лет, сейчас все мои мысли связаны с «Шахтером».

Ранее Кирилл Фесюн поделился впечатлениями от следующих соперников на Олимпийских играх 2024.

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Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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