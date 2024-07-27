ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ

26 июля в Киеве и Ровно стартовал переходной турнир с участием 4 клубов, победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне 2024/25.

В соревновании принимают участие 4 команды: Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр.

Турнир состоит из полуфиналов и финала. По результатам напряженных матчей определились финалисты турнира.

Финальный матч между командами Левый берег и Минай состоится 30 июля на стадионе Авангард.

Соревнования Украинской Премьер-лиги 2024/25 начнутся 3 августа.

Турнир четырех за путевку в УПЛ

1/2 финала. 26.07.2024

15:30. Киев. Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+5.

18:00. Ровно. Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5)

Голы: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Прихна, 57, Ременяк, 87.

Финал. 30.07.2024. Ровно. Стадион Авангард

Левый берег – Минай