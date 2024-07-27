ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
Команды Левый Берег и Минай встретятся в Ровно на стадионе Авангард
26 июля в Киеве и Ровно стартовал переходной турнир с участием 4 клубов, победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне 2024/25.
В соревновании принимают участие 4 команды: Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр.
Турнир состоит из полуфиналов и финала. По результатам напряженных матчей определились финалисты турнира.
Финальный матч между командами Левый берег и Минай состоится 30 июля на стадионе Авангард.
Соревнования Украинской Премьер-лиги 2024/25 начнутся 3 августа.
Турнир четырех за путевку в УПЛ
1/2 финала. 26.07.2024
15:30. Киев. Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+5.
18:00. Ровно. Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5)
Голы: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Прихна, 57, Ременяк, 87.
Финал. 30.07.2024. Ровно. Стадион Авангард
Левый берег – Минай
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