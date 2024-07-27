Будет ли украинский дуэт? Клуб АПЛ хочет арендовать Яремчука

Английский «Брентфорд» интересуется украинским нападающим бельгийского «Брюгге» Романом Яремчуком, сообщает издание Sportarena.

По информации источника, лондонский клуб готов взять 28-летнего футболиста в аренду на 1 сезон без права последующего выкупа.

Напомним, в «Брентфорде» уже играет 1 украинец – полузащитник Егор Ярмолюк.

В сезоне 2023/24 Роман Яремчук на правах аренды провел 29 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук отказался переходить в турецкий «Трабзонспор», несмотря на договоренность о трансфере между клубами.