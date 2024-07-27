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Англия
27 июля 2024, 13:41 |
1183
0

Будет ли украинский дуэт? Клуб АПЛ хочет арендовать Яремчука

Украинский нападающий вошел в шорт-лист «Брентфорда»

27 июля 2024, 13:41 |
1183
0
Будет ли украинский дуэт? Клуб АПЛ хочет арендовать Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Брентфорд» интересуется украинским нападающим бельгийского «Брюгге» Романом Яремчуком, сообщает издание Sportarena.

По информации источника, лондонский клуб готов взять 28-летнего футболиста в аренду на 1 сезон без права последующего выкупа.

Напомним, в «Брентфорде» уже играет 1 украинец – полузащитник Егор Ярмолюк.

В сезоне 2023/24 Роман Яремчук на правах аренды провел 29 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук отказался переходить в турецкий «Трабзонспор», несмотря на договоренность о трансфере между клубами.

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Роман Яремчук Брентфорд Брюгге трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бельгии по футболу аренда игрока Егор Ярмолюк
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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