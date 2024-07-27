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Англия
27 июля 2024, 13:35 | Обновлено 27 июля 2024, 13:57
172
0

Артета рассказал, что надо Арсеналу, чтобы выиграть АПЛ

Испанец – о задаче подопечных

27 июля 2024, 13:35 | Обновлено 27 июля 2024, 13:57
172
0
Артета рассказал, что надо Арсеналу, чтобы выиграть АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что необходимо сделать игрокам команды, цвета которой, напомним, защищает украинец Александр Зинченко, чтобы выиграть чемпионскую гонку в АПЛ у «Манчестер Сити» и других конкурентов.

«Нужно набрать 114 очков. Если мы сделаем это, то точно выиграем лигу. Это наша цель, посмотрим, что получится. Мы должны заслужить право на победу», – заявил Артета.

«Канониры» в двух последних сезонах финишировали вторыми, уступая первое место «Манчестер Сити».

Сезон в АПЛ состоит из 38 туров. То есть, заявленные Артетой 114 очков являются 100%-м показателем.

Как известно, новый сезон-2024/2025 в чемпионате Англии стартует 16 августа.

Ранее сообщалось, что Артета и «Арсенал» начали переговоры по новому контракту.

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Арсенал Лондон Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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