Артета рассказал, что надо Арсеналу, чтобы выиграть АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что необходимо сделать игрокам команды, цвета которой, напомним, защищает украинец Александр Зинченко, чтобы выиграть чемпионскую гонку в АПЛ у «Манчестер Сити» и других конкурентов.

«Нужно набрать 114 очков. Если мы сделаем это, то точно выиграем лигу. Это наша цель, посмотрим, что получится. Мы должны заслужить право на победу», – заявил Артета.

«Канониры» в двух последних сезонах финишировали вторыми, уступая первое место «Манчестер Сити».

Сезон в АПЛ состоит из 38 туров. То есть, заявленные Артетой 114 очков являются 100%-м показателем.

Как известно, новый сезон-2024/2025 в чемпионате Англии стартует 16 августа.

Ранее сообщалось, что Артета и «Арсенал» начали переговоры по новому контракту.