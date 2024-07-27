Артета рассказал, что надо Арсеналу, чтобы выиграть АПЛ
Испанец – о задаче подопечных
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что необходимо сделать игрокам команды, цвета которой, напомним, защищает украинец Александр Зинченко, чтобы выиграть чемпионскую гонку в АПЛ у «Манчестер Сити» и других конкурентов.
«Нужно набрать 114 очков. Если мы сделаем это, то точно выиграем лигу. Это наша цель, посмотрим, что получится. Мы должны заслужить право на победу», – заявил Артета.
«Канониры» в двух последних сезонах финишировали вторыми, уступая первое место «Манчестер Сити».
Сезон в АПЛ состоит из 38 туров. То есть, заявленные Артетой 114 очков являются 100%-м показателем.
Как известно, новый сезон-2024/2025 в чемпионате Англии стартует 16 августа.
Ранее сообщалось, что Артета и «Арсенал» начали переговоры по новому контракту.
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