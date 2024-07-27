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Олимпийский футбольный турнир
Доминиканская республика U23
27.07.2024 16:00 - : -
Испания U23
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Футбол
27 июля 2024, 07:17 | Обновлено 27 июля 2024, 07:51
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Доминиканская Республика U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч ОИ

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

27 июля 2024, 07:17 | Обновлено 27 июля 2024, 07:51
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Доминиканская Республика U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на матч ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании U-23

27 июля на Парк де Пренс в Париже пройдет матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024, в котором сборная Доминиканской республики встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Доминиканская Республика U-23

Команда Доминиканской Республики знала еще в 2022 году, что ей нужно будет бронировать самолет и искать жилье на пару недель во Франции во время Игр. Двумя представителями на ОИ от КОНКАКАФ стали соперники по финалу регионального чемпионата 2022 для сборных U-20. Тогда доминиканцы, выиграв группу квалификации, в плей-офф последовательно прошли Сальвадор, Ямайку и Гватемалу (по пенальти), после чего получили 0:6 от Соединенных Штатов в финале. Не удивительно, что представителя Центральной Америки рассматривали как андердога на Олимпиаде. Во Франции они проиграли 0:7 в контрольном поединке со сборной хозяев. А на ОИ, играя против Египта в 1-м туре, хотя не забили, но и не пропустили, сыграв вничью 0:0.

Ставки на матч Доминиканская Республика U-23 – Испания U-23

Испания U-23

Сборная Испании всегда воспринимается как безусловный фаворит. Даже эта, искусственно ослабленная тем, что самые яркие звезды, Нико Уильямс и Ламин Ямал, выложились на Евро, став в Германии чемпионами Европы 2024. Впрочем, де ла Фуэнте отправил для Санти Дении в молодежку тех, кто на ЧЕ не играл, во главе с Фермином Лопесом. На Олимпиаду Фурия Роха пробилась через прошлогодний Евро U-21. Там испанцы уверенно дошли до решающего матча, причем в полуфинале разгромили Украину, хотя на групповом этапе с сине-желтыми с трудом вырвали ничью в концовке. Но финальный матч ЧЕ U-21 Испания проиграла Англии. Сейчас стоит задача – взять золото, которое станет первым со времен Олимпиады-1992, которая прошла в родной для многих из обоймы Барселоне. В первом туре на ОИ испанцы в матче с Узбекистаном открыли счет в первом тайме, но пропустили в ответ от Шомуродова гол в раздевалку. И только потом оформили непростую победу 2:1.

Статистика личных встреч

Страны не чужие, мягко говоря, друг другу. Но их олимпийские сборные не пересекались.

Прогноз

GGBET не верит, что представитель КОНКАКАФ второй раз зацепится за очки. Ставим на то, что европейский гранд выиграет с форой –2 гола (коэффициент – 1,67).

Прогноз Sport.ua
Доминиканская республика U23
27 июля 2024 -
16:00
Испания U23
Испания с форой –2.0 1.67 Сделать ставку
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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