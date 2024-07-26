Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного издания The Athletic, украинский страж ворот заинтересовал «Челси». Лондонский клуб уже успел сделать предложение «Реалу». Отмечается, что «Челси» предложил 15 миллионов евро + Кепу Аррисабалагу. «Королевский клуб» заинтересован в том, чтобы Кепа заменил Лунина и изучает предложение «пенсионеров».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».