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  4. Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Англия
26 июля 2024, 23:44 |
1497
0

Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают

Украинец приблизился к переходу в «Челси»

26 июля 2024, 23:44 |
1497
0
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного издания The Athletic, украинский страж ворот заинтересовал «Челси». Лондонский клуб уже успел сделать предложение «Реалу». Отмечается, что «Челси» предложил 15 миллионов евро + Кепу Аррисабалагу. «Королевский клуб» заинтересован в том, чтобы Кепа заменил Лунина и изучает предложение «пенсионеров».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Кепа Аррисабалага трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: New York Times
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