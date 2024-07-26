Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». Сообщается, что «Реал» уже не намерен больше ждать ответа от Лунина, ведь прошло уже много времени от предложения о продлении контракта. «Сливочные» решили продать Лунина уже этим летом и будут искать ему замену. Флорентино Перес хочет получить за трансфер украинца около 30 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».