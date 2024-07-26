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Испания
26 июля 2024, 00:55 | Обновлено 26 июля 2024, 01:17
344
0

Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина

«Реал» хочет продать украинца уже этим летом

26 июля 2024, 00:55 | Обновлено 26 июля 2024, 01:17
344
0
Терпение лопнуло. Перес принял жесткое решение относительно будущего Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». Сообщается, что «Реал» уже не намерен больше ждать ответа от Лунина, ведь прошло уже много времени от предложения о продлении контракта. «Сливочные» решили продать Лунина уже этим летом и будут искать ему замену. Флорентино Перес хочет получить за трансфер украинца около 30 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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