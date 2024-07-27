Рух потерял своего лидера на первую часть сезона

Во время товарищеского матча против «Вереса» Евгений Пастух получил травму голени. Евгений пропустил все летние сборы команды в Словении. Консервативное лечение не принесло успеха. Пастуху нужно делать операцию, из-за чего он пропустит 3-4 месяца.

Для замены Пастуха «Рух» подписал из «Кривбасса» Владислава Самотюка, который будет выступать за «желто-черных» на правах аренды в первой части сезона.

В прошлом сезоне Евгений Пастух сыграл за «Рух» в 28 матчах УПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.