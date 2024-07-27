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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 14:53 |
987
0

Рух потерял своего лидера на первую часть сезона

Один из лидеров «Руха» Евгений Пастух не поможет своей команде в первой части сезона УПЛ

27 июля 2024, 14:53 |
987
0
Рух потерял своего лидера на первую часть сезона
ФК Рух. Евгений Пастух

Во время товарищеского матча против «Вереса» Евгений Пастух получил травму голени. Евгений пропустил все летние сборы команды в Словении. Консервативное лечение не принесло успеха. Пастуху нужно делать операцию, из-за чего он пропустит 3-4 месяца.

Для замены Пастуха «Рух» подписал из «Кривбасса» Владислава Самотюка, который будет выступать за «желто-черных» на правах аренды в первой части сезона.

В прошлом сезоне Евгений Пастух сыграл за «Рух» в 28 матчах УПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Евгений Пастух (футболист) Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма голеностопа инсайд травма
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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