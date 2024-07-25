Украина U-23 – Марокко U-23. Футбол на ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 27 июля в 18:00 второй матч команды Руслана Ротаня на ОИ-2024
27 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».
Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1).
Турнирное положение после 1-го тура: Марокко, Ирак (по 3 очка), Аргентина, Украина (по 0).
В матчах 2-го тура 27 июля Украина сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Ираком.
Украина U-23 – Марокко U-23. Футбол на ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт и региональные каналы Суспільне
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