27 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

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Игра пройдет в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

Турнирное положение после 1-го тура: Марокко, Ирак (по 3 очка), Аргентина, Украина (по 0).

В матчах 2-го тура 27 июля Украина сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Ираком.

Украина U-23 – Марокко U-23. Футбол на ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт и региональные каналы Суспільне