Юрий ВЕРНИДУБ: «Я был уверен, что мы способны победить Реал»
Бывший тренер «Шерифа» вспомнил победу над королевским клубом
Бывший тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб вспомнил выездную победу над мадридским «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22:
«Я был уверен, что мы способны победить «Реал» Мадрид, поскольку у нас были очень быстрые игроки для контратак. Карло Анчелотти - великий тренер. Он пожал мне руку и пожелал удачи. Он был очень разочарован, но спокойно сказал, что самое главное - это то, как команда отреагирует на такой результат. Они отреагировали хорошо и выиграли Лигу чемпионов в том сезоне».
Ранее Юрий Вернидуб рассказал, как совмещает футбол и службу в Вооруженных силах Украины.
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