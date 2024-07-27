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Лига чемпионов
27 июля 2024, 14:30 | Обновлено 27 июля 2024, 14:31
729
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я был уверен, что мы способны победить Реал»

Бывший тренер «Шерифа» вспомнил победу над королевским клубом

27 июля 2024, 14:30 | Обновлено 27 июля 2024, 14:31
729
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я был уверен, что мы способны победить Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Бывший тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб вспомнил выездную победу над мадридским «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22:

«Я был уверен, что мы способны победить «Реал» Мадрид, поскольку у нас были очень быстрые игроки для контратак. Карло Анчелотти - великий тренер. Он пожал мне руку и пожелал удачи. Он был очень разочарован, но спокойно сказал, что самое главное - это то, как команда отреагирует на такой результат. Они отреагировали хорошо и выиграли Лигу чемпионов в том сезоне».

Ранее Юрий Вернидуб рассказал, как совмещает футбол и службу в Вооруженных силах Украины.

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Юрий Вернидуб Реал Мадрид Шериф Тирасполь Лига чемпионов Реал - Шериф
Дмитро Вербинський Источник: The Guardian
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