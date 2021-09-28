Вернидуб взял Мадрид! Шериф нанес сенсационное поражение Реалу

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).

«Шериф» шокировал Мадрид. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба забила гол «Реалу» в первом тайме, отличился Джасурбек Яхшибоев. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет – Карим Бензема забил с пенальти.

Однако «Шериф» забил еще один гол в конце матча, на 90-й минуте точно в девятку отправил мяч Тилль. Юрий Вернидуб победил в Мадриде, и «Шериф» возглавляет группу ЛЧ, набрав 6 очков из 6.

Лига чемпионов

Группа D, 2-й тур

«Реал» (Испания) – «Шериф» (Молдова) – 1:2

Голы: Бензема, 65 (пен) – Яхшибоев, 25, Тилль, 90.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо (Модрич, 66), Гутьеррес (Кроос, 67), Эдер Милитау, Каземиро (Родриго, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 67), Винисиус Жуниор.

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Николов, 90+2), Тилль, Аддо, Яхшибоев (Бруну, 57), Траоре, Кастаньеда (Жюльен, 78).

Предупреждения: Арболеда, 17. Каземиру, 39. Аддо, 45. Дуланто, 46. Йович, 81. Тилль, 90.

Судья: Виссер (Бельгия).

28 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Турнирная таблица

Победный гол Шерифа