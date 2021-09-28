Реал Мадрид
1 : 2
Шериф
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вернидуб взял Мадрид! Шериф нанес сенсационное поражение Реалу

Два гола побывало в воротах галактикос, на что хозяева поля ответили одним

  • 28.09.2021 23:52
  • 14589 просмотров
  • 132 комментария
Вернидуб взял Мадрид! Шериф нанес сенсационное поражение Реалу
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).

«Шериф» шокировал Мадрид. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба забила гол «Реалу» в первом тайме, отличился Джасурбек Яхшибоев. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет – Карим Бензема забил с пенальти.

Однако «Шериф» забил еще один гол в конце матча, на 90-й минуте точно в девятку отправил мяч Тилль. Юрий Вернидуб победил в Мадриде, и «Шериф» возглавляет группу ЛЧ, набрав 6 очков из 6.

Лига чемпионов

Группа D, 2-й тур

«Реал» (Испания)  «Шериф» (Молдова)  1:2

Голы: Бензема, 65 (пен) – Яхшибоев, 25, Тилль, 90.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо (Модрич, 66), Гутьеррес (Кроос, 67), Эдер Милитау, Каземиро (Родриго, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 67), Винисиус Жуниор.

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Николов, 90+2), Тилль, Аддо, Яхшибоев (Бруну, 57), Траоре, Кастаньеда (Жюльен, 78).

Предупреждения: Арболеда, 17. Каземиру, 39. Аддо, 45. Дуланто, 46. Йович, 81. Тилль, 90.

Судья: Виссер (Бельгия).

28 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Турнирная таблица

Победный гол Шерифа

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
65' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
25' ГОЛ ! Мяч забил Джасурбек Яхшибоев (Шериф).

Источник — Sport.ua

(54 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    odiniznashih, 29.09.2021 00:32
    0
    Вадим Максимов, 29.09.2021 00:25
    Имею виду не тереть игроков виде свободных агентов, как ушла последняя партия ключевых игроков зари, без прибыли, а на их место нужно наигрывать новых накануне еврокубков и еще из свободных агентов. Что до Шерифа, да цена подниматься, но игроков продадут а не отпустят как заря.
    Куда ты продашь игрока если у них на год- два контракты? Не успел поиграть и уже заканчивается, уже никто не купит, а подождет пока свободным агентом не станет.
    Вот если бы на 3-5 лет, тогда да.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 00:32
    0
    Вадим Максимов, 29.09.2021 00:27
    ДК обязано обыгрывать только чемпе Александрию и Рух, а если не получается то нужно давать пенальти. На еврокубках нужно выкладываться на максимуме, как сегодня шахтер с интером.
    Там по сути один Пятов выложился
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 29.09.2021 00:31
    -2
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 00:27
    Олег, мы же с тобой всегда нормально общались. Что с тобой случилось? Че ты такой злой стал?
    лечится не пробовал шизофреник
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 29.09.2021 00:30
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 29.09.2021 00:25
    А прикинь Шериф и у Интера два матча выиграет?
    Итальянцы сделают правильные выводы.
    Тем более, они так же прижаты к стенке и у них всего один пункт.
    А значит никакой недооценки не будет и близко.
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 29.09.2021 00:29
    0
    Все, теперь Реал себе еще и вратаря Шерифа купит, чтобы Лунину не скучно было на лавке сидеть))
    Хоть бы Куртуа ногу сломал, что ли))
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 29.09.2021 00:28
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Отлично что с Шерифом мы будем играть дома, а Реал - на выезде.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 00:28
    +1
    New Zealander, 29.09.2021 00:26
    Теперь никто не упрекнет Шахтёр в том что они проиграли какому-то Шерифу
    Пацаны у нас опять група смерти! Не удивлюсь эсли Шериф займёт первое место, а Шахтёр - второе!
    Не спамь закарпатфан
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 00:27
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 29.09.2021 00:25
    Слив твой в сортир засчитан
    Олег, мы же с тобой всегда нормально общались. Что с тобой случилось? Че ты такой злой стал?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 29.09.2021 00:27 (изменен)
    -2
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 00:23
    Олег. Не кто в этой жизни тебе не в чём не обязан. Мать родила? Воспитала? В перед в жизнь
    ДК обязано обыгрывать только чемпе Александрию и Рух, а если не получается то нужно давать пенальти. На еврокубках нужно выкладываться на максимуме, как сегодня шахтер с интером.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 29.09.2021 00:26
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Теперь никто не упрекнет Шахтёр в том что они проиграли какому-то Шерифу
    Пацаны у нас опять група смерти! Не удивлюсь эсли Шериф займёт первое место, а Шахтёр - второе!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 29.09.2021 00:25
    0
    adidas777, 29.09.2021 00:25
    Вывод только один после этого матча.
    Шахтёру лапти!!!
    Вариант только один, обыгрывать Реал, что бы были шансы хотя бы на третье место.
    А прикинь Шериф и у Интера два матча выиграет?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 29.09.2021 00:25
    0
    odiniznashih, 29.09.2021 00:01
    Как не терять?
    Шериф растащат, правда игроки в цене подымутся хорошо.
    Имею виду не тереть игроков виде свободных агентов, как ушла последняя партия ключевых игроков зари, без прибыли, а на их место нужно наигрывать новых накануне еврокубков и еще из свободных агентов. Что до Шерифа, да цена подниматься, но игроков продадут а не отпустят как заря.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 29.09.2021 00:25
    -3
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 00:23
    Олег. Не кто в этой жизни тебе не в чём не обязан. Мать родила? Воспитала? В перед в жизнь
    Слив твой в сортир засчитан
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 29.09.2021 00:25
    +4
    Вывод только один после этого матча.
    Шахтёру лапти!!!
    Вариант только один, обыгрывать Реал, что бы были шансы хотя бы на третье место.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.09.2021 00:23 (изменен)
    +3
    Хоакин Гусман Лоэра, 29.09.2021 00:16
    даже Шериф обыгрывает топ клубы ДК обязано сегодня обыграть Баварию
    Олег. Не кто в этой жизни тебе не в чём не обязан. Мать родила? Воспитала? В перед в жизнь
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 29.09.2021 00:22
    +4
    Хоакин Гусман Лоэра, 29.09.2021 00:16
    даже Шериф обыгрывает топ клубы ДК обязано сегодня обыграть Баварию
    Шахтер Баварию обыграл?
    Ссылка
    Empty
    Empty, 29.09.2021 00:22
    +2
    Heyter поставили Реал вернидуба на место?
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 29.09.2021 00:22
    +4
    Росія в шоці- Шеріф сам набрав в два раза більше за всі кубкові матчі цього сезону чим раша
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 29.09.2021 00:22
    +5
    Вот теперь вы видели всё П.С. Ещё одна победа - и Шериф гарантирует себе евровесну
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 29.09.2021 00:21 (изменен)
    +4
    Який же крутезний, фантастичний гол забили Реалу на 89-й хвилині. Це космос.
    Ссылка
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