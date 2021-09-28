Вернидуб взял Мадрид! Шериф нанес сенсационное поражение Реалу

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).
«Шериф» шокировал Мадрид. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба забила гол «Реалу» в первом тайме, отличился Джасурбек Яхшибоев. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет – Карим Бензема забил с пенальти.
Однако «Шериф» забил еще один гол в конце матча, на 90-й минуте точно в девятку отправил мяч Тилль. Юрий Вернидуб победил в Мадриде, и «Шериф» возглавляет группу ЛЧ, набрав 6 очков из 6.
Лига чемпионов
Группа D, 2-й тур
«Реал» (Испания) – «Шериф» (Молдова) – 1:2
Голы: Бензема, 65 (пен) – Яхшибоев, 25, Тилль, 90.
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо (Модрич, 66), Гутьеррес (Кроос, 67), Эдер Милитау, Каземиро (Родриго, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 67), Винисиус Жуниор.
«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Николов, 90+2), Тилль, Аддо, Яхшибоев (Бруну, 57), Траоре, Кастаньеда (Жюльен, 78).
Предупреждения: Арболеда, 17. Каземиру, 39. Аддо, 45. Дуланто, 46. Йович, 81. Тилль, 90.
Судья: Виссер (Бельгия).
28 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
Турнирная таблица
Победный гол Шерифа
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Джасурбек Яхшибоев (Шериф).
Источник — Sport.ua
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Вот если бы на 3-5 лет, тогда да.
Тем более, они так же прижаты к стенке и у них всего один пункт.
А значит никакой недооценки не будет и близко.
Хоть бы Куртуа ногу сломал, что ли))
Пацаны у нас опять група смерти! Не удивлюсь эсли Шериф займёт первое место, а Шахтёр - второе!
Пацаны у нас опять група смерти! Не удивлюсь эсли Шериф займёт первое место, а Шахтёр - второе!
Шахтёру лапти!!!
Вариант только один, обыгрывать Реал, что бы были шансы хотя бы на третье место.
Шериф растащат, правда игроки в цене подымутся хорошо.
Шахтёру лапти!!!
Вариант только один, обыгрывать Реал, что бы были шансы хотя бы на третье место.
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