ВИДЕО. Шериф шокировал Мадрид. Команда Вернидуба забила гол Реалу

На 25-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов отличился Джасурбек Яхшибоев

  • 28.09.2021 22:50
  • 6150 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Шериф шокировал Мадрид. Команда Вернидуба забила гол Реалу
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Реал» Мадрид и «Шериф» из Тирасполя.

В первом тайме «Шериф» шокировал Мадрид. Команда украинца Юрия Вернидуба забила гол «Реалу» в первом тайме , отличился Джасурбек Яхшибоев (1:0 в пользу клуба из Молдовы).

ГОЛ! 0:1. Джасурбек Яхшибоев, 25 мин.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Tample_ck7070
    online
    Tample_ck7070, 28.09.2021 23:10
    0
    dgo ukuran, 28.09.2021 23:09
    но для шубкиса недостаточно
    так то і добре, може хоть щось вийде
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 23:09
    0
    Istvan Gerics, 28.09.2021 23:07
    Юра, ти крутий тренер!!!
    но для шубкиса недостаточно
    Ссылка
    Istvan Gerics
    Istvan Gerics, 28.09.2021 23:07
    +2
    Юра, ти крутий тренер!!!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 28.09.2021 23:06
    0
    для Шахтера наверное лучше ничейка?)
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 28.09.2021 23:05
    +2
    Я после первого матча говорил, что Вернидуб натренировал навесы.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 28.09.2021 23:03
    +4
    Что они себе позволяют)))))))
    Ссылка
    Tample_ck7070
    online
    Tample_ck7070, 28.09.2021 22:58
    +4
    Похоже Вернидуб будет первым украинским тренером, который выйдет с НЕ украинским клубом в плейофф
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 28.09.2021 22:53
    +4
    Наконец проснулись)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности