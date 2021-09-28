ВИДЕО. Шериф шокировал Мадрид. Команда Вернидуба забила гол Реалу

28 сентября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Реал» Мадрид и «Шериф» из Тирасполя.
В первом тайме «Шериф» шокировал Мадрид. Команда украинца Юрия Вернидуба забила гол «Реалу» в первом тайме , отличился Джасурбек Яхшибоев (1:0 в пользу клуба из Молдовы).
ГОЛ! 0:1. Джасурбек Яхшибоев, 25 мин.
Источник — Sport.ua
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