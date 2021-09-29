ВЕРНИДУБ: «Эмоции бьют через край! Пока мы еще не думаем о плей-офф»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над «Реалом» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:
«Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.
Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край! И я благодарен своим парням за то, что они сделали. Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать.
Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии».
ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба после матча в Мадриде
Видео голов и обзор матча Реал – Шериф – 1:2
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Джасурбек Яхшибоев (Шериф).
Источник — Sport.ua
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толи дело нулевая ничья дыры с Бенфикой, сколько здесь было восторженных оргазмов
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толи дело нулевая ничья дыры с Бенфикой, сколько здесь было восторженных оргазмов
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