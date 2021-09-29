Реал Мадрид
1 : 2
Шериф
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВЕРНИДУБ: «Эмоции бьют через край! Пока мы еще не думаем о плей-офф»

Главный тренер «Шерифа» прокомментировал сенсационную победу над «Реалом»

  • 29.09.2021 02:00
  • 1689 просмотров
  • 4 комментария
ВЕРНИДУБ: «Эмоции бьют через край! Пока мы еще не думаем о плей-офф»
© УЕФА

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над «Реалом» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке. 

Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край! И я благодарен своим парням за то, что они сделали. Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать. 

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии». 

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба после матча в Мадриде

 

Видео голов и обзор матча Реал – Шериф – 1:2

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
65' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
25' ГОЛ ! Мяч забил Джасурбек Яхшибоев (Шериф).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 29.09.2021 03:17
    0
    dgo ukuran, 29.09.2021 02:53
    Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили
    ---
    толи дело нулевая ничья дыры с Бенфикой, сколько здесь было восторженных оргазмов
    Как и твои сегодняшние оргазмы от ничьи с Интером? Ты лучше помоги где зебре с ответом на вопрос Ахмета - как вы умудрились занять 4 место в группе с шерифом?))))
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 29.09.2021 02:53
    -4
    Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили
    ---
    толи дело нулевая ничья дыры с Бенфикой, сколько здесь было восторженных оргазмов
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    Bibenco
    online
    Bibenco, 29.09.2021 02:27
    0
    А по результату, конечно здорово.
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    Bibenco
    online
    Bibenco, 29.09.2021 02:26
    0
    Игроки частенько передерживают мяч в центре поля. Это тормозит атаку и увеличивает риск потери мяча со всеми последствиями.
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