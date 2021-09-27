В другом матче второго тура Лиги чемпионов в группе D «Реал» Мадрид дома примет «Шериф». Поединок начнется в 22:00 по Киеву – к моменту начала игры команды уже будут знать результат матча «Шахтер» - «Интер», хотя на столь ранних стадиях группового этапа это не столь существенно.

«Реал»

Для «Реала» начало нынешнего сезона получилось очень удачным. Пока кризисная «Барселона» буксует на старте сезона и непонятно, наберет ли привычные обороты вообще, подопечные Карло Анчелотти захватили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги – 5 побед и 2 ничьи в 7 турах.

В Лиге чемпионов старт также выдался удачным – в первом туре в очень непростом поединке на выезде был обыгран «Интер». Чемпионы Италии выглядели предпочтительнее, создали существенно больше голевых моментов, но Карло Анчелотти в нужный момент вытащил джокер из рукава в виде Родриго Гоэса, который, как и год назад в Мадриде, принес «сливочным» победу над «Интером» в концовке матча.

А вот в последнем туре Ла Лиги «Реал» не впечатлил, в довольно скучном матче не сумев обыграть «Вильярреал» - 0:0. Не помог мадридцам и Карим Бензема, который на старте нынешнего сезона пребывает просто в сумасшедшей форме: в 7 матчах Ла Лиги на его счету 8 голов и 7 ассистов! Французский форвард поучаствовал в 15 из 22 голов «Реала» в сезоне – еще никогда он не был для «меренгес» настолько важным игроком. Теперь пришла очередь отличиться и в Лиге чемпионов.

«Шериф»

Несмотря на то, что в этом матче будут встречаться самый статусный и титулованный клуб Лиги чемпионов против самого скромного по всем возможным параметрам, в данный момент команды находятся отнюдь не на полюсах турнирной таблицы группы D. Более того – именно «Шериф» ее возглавляет!

Как так случилось – думаю, украинским любителям футбола лишний раз напоминать смысла нет. В первом туре команда Юрия Вернидуба у себя дома в Тирасполе сенсационно обыграла «Шахтер» со счетом 2:0. При чем, трагической случайностью для подопечных Роберто Де Дзерби то поражение не назовешь – «Шериф» был острее и победил заслуженно.

От команды Вернидуба мало кто вообще ждал набранных очков в нынешней Лиге чемпионов, поэтому свой план они и так уже с лихвой перевыполнили. Необходимость добывать результат совершенно не давит на «Шериф», а любое набранное очко будет приятным бонусом и спортивным подвигом.

Прогноз на противостояние

После победы над «Шахтером» о недооценке «Шерифа» речь уже не будет идти. Прогноз на победу «Реала» (коэффициент – 1,12) выглядит максимально банальным, но это именно тот случай, когда придумывать велосипед не стоит.

28 сентября, вторник