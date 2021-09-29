Реал Мадрид
1 : 2
Шериф
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Шериф – 1:2. Большая сенсация от Вернидуба! Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 00:49
  • 2242 просмотра
  • 1 комментарий
Реал – Шериф – 1:2. Большая сенсация от Вернидуба! Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).

На 90-й минуте точно в девятку отправил мяч Себастьен Тилль. Юрий Вернидуб победил в Мадриде, и «Шериф» возглавляет группу ЛЧ, набрав 6 очков из 6!

Лига чемпионов

Группа D, 2-й тур

«Реал» (Испания)  «Шериф» (Молдова)  1:2

Голы: Бензема, 65 (пен) – Яхшибоев, 25, Тилль, 90.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Джасурбек Яхшибоев, 25 мин.

ГОЛ! 1:1. Карим Бензема, 65 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Себастьян Тилль, 90 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
65' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
25' ГОЛ ! Мяч забил Джасурбек Яхшибоев (Шериф).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    maxno
    online
    maxno, 29.09.2021 01:34
    0
    Почему сенсация ? Я думал что ШЕРИФ не проиграет в Мадриде так и вышло взяли 3 очка .БРАВО ЮРИЙ ВЕРНИДУБ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности