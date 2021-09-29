28 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2).
На 90-й минуте точно в девятку отправил мяч Себастьен Тилль. Юрий Вернидуб победил в Мадриде, и «Шериф» возглавляет группу ЛЧ, набрав 6 очков из 6!
Лига чемпионов
Группа D, 2-й тур
«Реал» (Испания) – «Шериф» (Молдова) – 1:2
Голы: Бензема, 65 (пен) – Яхшибоев, 25, Тилль, 90.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Джасурбек Яхшибоев, 25 мин.
ГОЛ! 1:1. Карим Бензема, 65 мин (пен)
ГОЛ! 1:2. Себастьян Тилль, 90 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Тилл (Шериф).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Джасурбек Яхшибоев (Шериф).
Источник — Sport.ua
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