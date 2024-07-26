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  4. Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
26 июля 2024, 12:54 |
681
0

Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже

26 июля 2024, 12:54 |
681
0
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда украинка сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана (№30 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Зигемунд – Коллинс. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Кларой Бюрель (№44 WTA) или Катериной Синяковой (№38 WTA).

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн Марта Костюк Юлия Путинцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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