Теннис26 июля 2024, 12:54 |
681
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Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже
26 июля 2024, 12:54 |
681
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27 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче первого раунда украинка сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана (№30 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Зигемунд – Коллинс. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Кларой Бюрель (№44 WTA) или Катериной Синяковой (№38 WTA).
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