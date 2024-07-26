Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда украинка сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана (№30 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Зигемунд – Коллинс. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Кларой Бюрель (№44 WTA) или Катериной Синяковой (№38 WTA).

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