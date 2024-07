Не Путинцева. Костюк получила новую соперницу на Олимпиаде в Париже

27 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) должна была начать выступления на Олимпийских играх в Париже матчем против Юлией Путинцевой (№30 WTA), но представительница Казахстана снялась.

Вместо Путинцевой первой оппоненткой Костюк станет новозеландка Лулу Сан (№55 WTA), которая на Уимблдоне-2024 сенсационно пробилась в 1/4 финала.

Отметим, что начало матчей первого игрового дня в Париже отложены из-за дождя. Марта выйдет 3-м запуском на корте №7 после матча Зигемунд – Коллинс. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

Putintseva out ➡️ Sun in



Lulu Sun replaces Yulia Putintseva in the women's singles draw 🇳🇿#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/xuWmvIiWCh