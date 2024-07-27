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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Я все еще военный. Когда что-нибудь случается...»
Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 13:10 |
664
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я все еще военный. Когда что-нибудь случается...»

Главный тренер «Кривбасса» рассказал, как объединяет футбол и службу в армии

27 июля 2024, 13:10 |
664
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я все еще военный. Когда что-нибудь случается...»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, как совмещает футбол и службу в Вооруженных силах Украины:

«Наши отношения с президентом «Кривбасса» стали ближе во время войны, и он спросил, не хотел бы я работать в «Кривбассе», когда возобновится чемпионат Украины. Они тогда как раз вышли в высший дивизион. Я сказал, что это невозможно, потому что я военный. Он сказал, что клуб попытается решить этот вопрос с военным руководством. Затем, как гром среди ясного неба, ко мне подошел офицер и сказал, что меня переводят в Кривой Рог, чтобы я смог вернуться в футбол.

Сейчас я все еще солдат. Когда случается что-то срочное, я должен ехать в свою эскадрилью. Пока что такого не случалось в дни матчей, но были случаи, когда я заканчивал тренировку, надевал военную форму и ехал на свою базу. Никогда бы не подумал, что такое возможно».

Ранее Юрий Вернидуб высказался относительно Анатолия Тимощука.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: The Guardian
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