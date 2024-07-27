Челси подпишет 19-летнего игрока за 20 млн долларов
Аарон Ансельмино как минимум до января останется у «Бока Хуниорс» на правах аренды
Лондонский «Челси» вскоре подпишет аргентинского центрального защитника «Бока Хуниорс» Аарона Ансельмино, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, за трансфер 19-летнего футболиста «синим» придется заплатить 20 миллионов долларов.
Отмечается, что игрок останется в «Бока Хуниорс» на правах аренды как минимум до января 2024 года.
В сезоне 2023/24 Аарон Ансельмино провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию вратаря «Вильярреала» Филиппа Йоргенсена.
🚨🔵 Aaron Anselmino to Chelsea, here we go! Deal just completed for 2005 born Argentinian CB.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024
Details sorted with Boca Juniors, Chelsea will pay package in excess of $20m.
Anselmino will travel to UK on Monday.
He’s staying at Boca Juniors on loan at least until January. 🇦🇷 pic.twitter.com/IfQrmh4Ut8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua представляет анонс первого дня ОИ-2024 совместно с FAVBET
Главный тренер «Кривбасса» рассказал, как объединяет футбол и службу в армии