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Англия
27 июля 2024, 14:42 | Обновлено 27 июля 2024, 14:43
727
0

Челси подпишет 19-летнего игрока за 20 млн долларов

Аарон Ансельмино как минимум до января останется у «Бока Хуниорс» на правах аренды

27 июля 2024, 14:42 | Обновлено 27 июля 2024, 14:43
727
0
Челси подпишет 19-летнего игрока за 20 млн долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ансельмино

Лондонский «Челси» вскоре подпишет аргентинского центрального защитника «Бока Хуниорс» Аарона Ансельмино, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, за трансфер 19-летнего футболиста «синим» придется заплатить 20 миллионов долларов.

Отмечается, что игрок останется в «Бока Хуниорс» на правах аренды как минимум до января 2024 года.

В сезоне 2023/24 Аарон Ансельмино провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию вратаря «Вильярреала» Филиппа Йоргенсена.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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