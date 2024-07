Челси подпишет 19-летнего игрока за 20 млн долларов

Лондонский «Челси» вскоре подпишет аргентинского центрального защитника «Бока Хуниорс» Аарона Ансельмино, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, за трансфер 19-летнего футболиста «синим» придется заплатить 20 миллионов долларов.

Отмечается, что игрок останется в «Бока Хуниорс» на правах аренды как минимум до января 2024 года.

В сезоне 2023/24 Аарон Ансельмино провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию вратаря «Вильярреала» Филиппа Йоргенсена.

