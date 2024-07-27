ВИДЕО. Шовковский тоже поучаствовал. Динамо продолжает тренировки в Люблине

После первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана», в котором «Динамо» победило со счетом 6:2, бело-синие остались в Люблине.

В этом польском городе киевская команда будет тренироваться до конца недели, после чего отправится в Белград на ответный матч.

Тренировку динамовцы проводят на клубной базе местного футбольного клуба «Мотор», который в этом сезоне после длительного перерыва вернулся в польскую Экстраклассу.

В среду, 24 июля, на следующий день после победы над «Партизаном», игроки получили выходной день для восстановления. А 25 и 26 июля продолжился тренировочный процесс.

ВИДЕО. Шовковский тоже принял участие. Динамо продолжает тренировку в Люблине