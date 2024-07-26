ФОТО. Отдохнули и в работу. Динамо вернулось к тренировкам
Подопечные Александра Шовковского начали подготовку к ответной встрече с «Партизаном»
Футболисты киевского «Динамо» после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Партизана» (6:2) остались в Люблине.
В этом польском городе подопечные Александра Шовковского будет тренироваться до конца нынешней недели, после чего отправятся в Белград на ответный матч.
Тренировки динамовцы проводят на клубной базе местного футбольного клуба «Мотор», который в этом сезоне после длительного перерыва вернулся в польскую Экстраклассу.
В среду, 24 июля, на следующий день после победы над «Партизаном», динамовцы получили выходной день на восстановление. А в четверг, 25-го числа, возобновился тренировочный процесс.
В этот день команда провела одну тренировку, начавшуюся с активной разминки, которая включала в себя эстафету. Каждый игрок должен был провести мяч вокруг тренировочных стоек, касаясь только одной ногой и передать следующему.
В игровом мини-соревновании на маленькие ворота приняли участие и тренеры, которые сыграли за одну из команд, продемонстрировав отличную форму.
Завершилась тренировка игровыми упражнениями уже на большие ворота, а часть игроков посоревновалась в теннисбол.
Напомним, ответная встреча «Динамо» с «Партизаном» состоится в Белграде 31 июля.
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