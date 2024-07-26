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Лига чемпионов
26 июля 2024, 04:10 | Обновлено 26 июля 2024, 04:18
147
0

ФОТО. Отдохнули и в работу. Динамо вернулось к тренировкам

Подопечные Александра Шовковского начали подготовку к ответной встрече с «Партизаном»

26 июля 2024, 04:10 | Обновлено 26 июля 2024, 04:18
147
0
ФОТО. Отдохнули и в работу. Динамо вернулось к тренировкам
ФК Динамо Киев

Футболисты киевского «Динамо» после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Партизана» (6:2) остались в Люблине.

В этом польском городе подопечные Александра Шовковского будет тренироваться до конца нынешней недели, после чего отправятся в Белград на ответный матч.

Тренировки динамовцы проводят на клубной базе местного футбольного клуба «Мотор», который в этом сезоне после длительного перерыва вернулся в польскую Экстраклассу.

В среду, 24 июля, на следующий день после победы над «Партизаном», динамовцы получили выходной день на восстановление. А в четверг, 25-го числа, возобновился тренировочный процесс.

В этот день команда провела одну тренировку, начавшуюся с активной разминки, которая включала в себя эстафету. Каждый игрок должен был провести мяч вокруг тренировочных стоек, касаясь только одной ногой и передать следующему.

В игровом мини-соревновании на маленькие ворота приняли участие и тренеры, которые сыграли за одну из команд, продемонстрировав отличную форму.

Завершилась тренировка игровыми упражнениями уже на большие ворота, а часть игроков посоревновалась в теннисбол.

Напомним, ответная встреча «Динамо» с «Партизаном» состоится в Белграде 31 июля.

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Партизан - Динамо Динамо Киев Александр Шовковский Лига чемпионов Партизан Белград фото
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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