ФОТО. Отдохнули и в работу. Динамо вернулось к тренировкам

Футболисты киевского «Динамо» после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Партизана» (6:2) остались в Люблине.

В этом польском городе подопечные Александра Шовковского будет тренироваться до конца нынешней недели, после чего отправятся в Белград на ответный матч.

Тренировки динамовцы проводят на клубной базе местного футбольного клуба «Мотор», который в этом сезоне после длительного перерыва вернулся в польскую Экстраклассу.

В среду, 24 июля, на следующий день после победы над «Партизаном», динамовцы получили выходной день на восстановление. А в четверг, 25-го числа, возобновился тренировочный процесс.

В этот день команда провела одну тренировку, начавшуюся с активной разминки, которая включала в себя эстафету. Каждый игрок должен был провести мяч вокруг тренировочных стоек, касаясь только одной ногой и передать следующему.

В игровом мини-соревновании на маленькие ворота приняли участие и тренеры, которые сыграли за одну из команд, продемонстрировав отличную форму.

Завершилась тренировка игровыми упражнениями уже на большие ворота, а часть игроков посоревновалась в теннисбол.

Напомним, ответная встреча «Динамо» с «Партизаном» состоится в Белграде 31 июля.