Смогут повторить? Оценены шансы Динамо в ответной игре с Партизаном

31 июля в Белграде состоится ответная игра местного «Партизана» с киевским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Напомним, первая встреча команд, которая прошла в Люблине (Польша) 23 июля, завершилась крупной победой динамовцев со счетом 6:2.

Победа подопечных Александра Шовковского в ответном поединке на поле «Партизана» расценивается в 1.67. К слову, примерно такая же котировка была на «Динамо» и перед первой игрой.

Ничья в белградском поединке котируется по 4.08. На выигрыш «Партизана» можно поставить с коэффициентом 4.18.

Основные котировки на матч Партизан – Динамо: