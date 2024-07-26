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Лига чемпионов
26 июля 2024, 03:52 | Обновлено 26 июля 2024, 03:53
154
0

Смогут повторить? Оценены шансы Динамо в ответной игре с Партизаном

Вторая встреча команд в раунде Q2 Лиги чемпионов состоится 31 июля

26 июля 2024, 03:52 | Обновлено 26 июля 2024, 03:53
154
0
Смогут повторить? Оценены шансы Динамо в ответной игре с Партизаном
ФК Динамо Киев

31 июля в Белграде состоится ответная игра местного «Партизана» с киевским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Напомним, первая встреча команд, которая прошла в Люблине (Польша) 23 июля, завершилась крупной победой динамовцев со счетом 6:2.

Победа подопечных Александра Шовковского в ответном поединке на поле «Партизана» расценивается в 1.67. К слову, примерно такая же котировка была на «Динамо» и перед первой игрой.

Ничья в белградском поединке котируется по 4.08. На выигрыш «Партизана» можно поставить с коэффициентом 4.18.

Основные котировки на матч Партизан – Динамо:

  • Победа Партизана – 4.18
  • Ничья – 4.08
  • Победа Динамо – 1.67
  • Обе забьют – 1.38
  • Обе не забьют – 2.69
  • Тотал больше 2.5 – 1.36
  • Тотал меньше 2.5 – 2.95
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Динамо Киев Партизан Белград котировки букмекеров Лига чемпионов азарт Партизан - Динамо
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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