Смогут повторить? Оценены шансы Динамо в ответной игре с Партизаном
Вторая встреча команд в раунде Q2 Лиги чемпионов состоится 31 июля
31 июля в Белграде состоится ответная игра местного «Партизана» с киевским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
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Напомним, первая встреча команд, которая прошла в Люблине (Польша) 23 июля, завершилась крупной победой динамовцев со счетом 6:2.
Победа подопечных Александра Шовковского в ответном поединке на поле «Партизана» расценивается в 1.67. К слову, примерно такая же котировка была на «Динамо» и перед первой игрой.
Ничья в белградском поединке котируется по 4.08. На выигрыш «Партизана» можно поставить с коэффициентом 4.18.
Основные котировки на матч Партизан – Динамо:
- Победа Партизана – 4.18
- Ничья – 4.08
- Победа Динамо – 1.67
- Обе забьют – 1.38
- Обе не забьют – 2.69
- Тотал больше 2.5 – 1.36
- Тотал меньше 2.5 – 2.95
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