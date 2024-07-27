Назначена бригада судей на матч ОИ-2024 между Украиной U-23 и Марокко U-23
Игра 2-го тура футбольного турнира Олимпиады начнется 27 июля в 18:00
Назначена бригада арбитров на матч 2-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 между Украиной U-23 и Марокко U-23.
Игру, которая начнется 27 июля в 18:00 по Киеву, будет обслуживать судейская бригада во главе с представителем Гондураса Саидом Мартинесом.
На линиях ему помогут соотечественники Вальтар Лопес и Кристиан Рамирес. Четвертый арбитр – Фрида Кларлунд (Дания).
За систему VAR будут отвечать мексиканец Гильермо Пачеко и француз Жером Бризар.
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