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Футбол
27 июля 2024, 01:40 | Обновлено 27 июля 2024, 03:20
36
0

Назначена бригада судей на матч ОИ-2024 между Украиной U-23 и Марокко U-23

Игра 2-го тура футбольного турнира Олимпиады начнется 27 июля в 18:00

27 июля 2024, 01:40 | Обновлено 27 июля 2024, 03:20
36
0
Назначена бригада судей на матч ОИ-2024 между Украиной U-23 и Марокко U-23
УАФ

Назначена бригада арбитров на матч 2-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 между Украиной U-23 и Марокко U-23.

Игру, которая начнется 27 июля в 18:00 по Киеву, будет обслуживать судейская бригада во главе с представителем Гондураса Саидом Мартинесом.

На линиях ему помогут соотечественники Вальтар Лопес и Кристиан Рамирес. Четвертый арбитр – Фрида Кларлунд (Дания).

За систему VAR будут отвечать мексиканец Гильермо Пачеко и француз Жером Бризар.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде судейские назначения
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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