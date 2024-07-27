Назначена бригада судей на матч ОИ-2024 между Украиной U-23 и Марокко U-23

Назначена бригада арбитров на матч 2-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 между Украиной U-23 и Марокко U-23.

Игру, которая начнется 27 июля в 18:00 по Киеву, будет обслуживать судейская бригада во главе с представителем Гондураса Саидом Мартинесом.

На линиях ему помогут соотечественники Вальтар Лопес и Кристиан Рамирес. Четвертый арбитр – Фрида Кларлунд (Дания).

За систему VAR будут отвечать мексиканец Гильермо Пачеко и француз Жером Бризар.