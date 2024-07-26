Испания U-19 – Франция U-19. Финал Евро-2024 U-19. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 июля в 21:00 финальный матч чемпионата Европы 2024 U-19
28 июля в 21:00 в финальном матче Евро-2024 U-19 встречаются команды Испании U-19 и Франции U-19.
Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале сборная Франция обыграла команду Украины со счетом 1:0, гол был забит в середине второго тайма.
В другом полуфинале 25 июля в Белфасте Испания в овертайме вырвала победу у Италии (1:0 д.в.).
Все 4 полуфиналиста и команда Норвегии, занявшая 5-е место, получили путевки на чемпионат мира 2025 U-20 в Чили.
Сетка плей-офф
Испания U-19 – Франция U-19. Финал Евро-2024 U-19. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция проводится на Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільне.
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