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Евро
Испания U19
28.07.2024 21:00 - : -
Франция U19
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26 июля 2024, 07:23 | Обновлено 26 июля 2024, 07:33
127
0

Испания U-19 – Франция U-19. Финал Евро-2024 U-19. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 июля в 21:00 финальный матч чемпионата Европы 2024 U-19

26 июля 2024, 07:23 | Обновлено 26 июля 2024, 07:33
127
0
Испания U-19 – Франция U-19. Финал Евро-2024 U-19. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

28 июля в 21:00 в финальном матче Евро-2024 U-19 встречаются команды Испании U-19 и Франции U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале сборная Франция обыграла команду Украины со счетом 1:0, гол был забит в середине второго тайма.

В другом полуфинале 25 июля в Белфасте Испания в овертайме вырвала победу у Италии (1:0 д.в.).

Все 4 полуфиналиста и команда Норвегии, занявшая 5-е место, получили путевки на чемпионат мира 2025 U-20 в Чили.

Сетка плей-офф

Испания U-19 – Франция U-19. Финал Евро-2024 U-19. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция проводится на Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільне.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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