28 июля в 21:00 в финальном матче Евро-2024 U-19 встречаются команды Испании U-19 и Франции U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

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В полуфинале сборная Франция обыграла команду Украины со счетом 1:0, гол был забит в середине второго тайма.

В другом полуфинале 25 июля в Белфасте Испания в овертайме вырвала победу у Италии (1:0 д.в.).

Все 4 полуфиналиста и команда Норвегии, занявшая 5-е место, получили путевки на чемпионат мира 2025 U-20 в Чили.

Сетка плей-офф

Испания U-19 – Франция U-19. Финал Евро-2024 U-19. Смотреть онлайн. LIVE

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