Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
В финале Испания U-19 нанесла поражение Франции U-19 со счетом 2:0
Вечером 28 июля состоялся финальный матч Евро-2024 U-19, в котором встретились команды Испании U-19 и Франции U-19.
Поединок прошел на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.
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В финале Испания U-19 нанесла поражение Франции U-19 со счетом 2:0.
Голы для испанской команды забили Икер Браво и Ассане Диао.
Ранее в полуфинале сборная Франция обыграла команду Украины со счетом 1:0, а Испания в овертайме вырвала победу у Италии (1:0 д.в.).
Все 4 полуфиналиста и команда Норвегии, занявшая 5-е место, получили путевки на чемпионат мира 2025 U-20 в Чили.
Испания установила редкое достижение – Фурия Роха выиграла и взрослый, и юниорский ЧЕ-2024.
Евро-2024 U-19
Финал. 28 июля. Белфаст (Северная Ирландия)
Испания U-19 – Франция U-19 – 2:0
Голы: Икер Браво, 41, Ассане Диао, 69
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