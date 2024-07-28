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Евро
Испания U19
28.07.2024 21:00 – FT 2 : 0
Франция U19
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28 июля 2024, 23:00 | Обновлено 28 июля 2024, 23:18
965
2

Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ

В финале Испания U-19 нанесла поражение Франции U-19 со счетом 2:0

28 июля 2024, 23:00 | Обновлено 28 июля 2024, 23:18
965
2
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 июля состоялся финальный матч Евро-2024 U-19, в котором встретились команды Испании U-19 и Франции U-19.

Поединок прошел на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале Испания U-19 нанесла поражение Франции U-19 со счетом 2:0.

Голы для испанской команды забили Икер Браво и Ассане Диао.

Ранее в полуфинале сборная Франция обыграла команду Украины со счетом 1:0, а Испания в овертайме вырвала победу у Италии (1:0 д.в.).

Все 4 полуфиналиста и команда Норвегии, занявшая 5-е место, получили путевки на чемпионат мира 2025 U-20 в Чили.

Испания установила редкое достижение – Фурия Роха выиграла и взрослый, и юниорский ЧЕ-2024.

Евро-2024 U-19

Финал. 28 июля. Белфаст (Северная Ирландия)

Испания U-19 – Франция U-19 – 2:0

Голы: Икер Браво, 41, Ассане Диао, 69

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Avaksi
Ще треба ОІ для повного комплекту
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0
pol-55
Контра вона така(дає результат).Гусям також, гра подобалась.
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0
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