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Евро
Испания U19
28.07.2024 21:00 - : -
Франция U19
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28 июля 2024, 20:40 | Обновлено 28 июля 2024, 20:47
142
0

Испания против Франции. Стартовые составы на финал Евро-2024 U-19

28 июля в 21:00 пройдет финальный матч чемпионата Европы 2024 U-19

28 июля 2024, 20:40 | Обновлено 28 июля 2024, 20:47
142
0
Испания против Франции. Стартовые составы на финал Евро-2024 U-19
УЕФА

28 июля в 21:00 в финальном матче Евро-2024 U-19 встречаются команды Испании U-19 и Франции U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале сборная Франция обыграла команду Украины со счетом 1:0, гол был забит в середине второго тайма.

В другом полуфинале 25 июля в Белфасте Испания в овертайме вырвала победу у Италии (1:0 д.в.).

Испания против Франции. Стартовые составы на финал Евро-2024 U-19

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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