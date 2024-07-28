Испания против Франции. Стартовые составы на финал Евро-2024 U-19
28 июля в 21:00 пройдет финальный матч чемпионата Европы 2024 U-19
28 июля в 21:00 в финальном матче Евро-2024 U-19 встречаются команды Испании U-19 и Франции U-19.
Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.
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В полуфинале сборная Франция обыграла команду Украины со счетом 1:0, гол был забит в середине второго тайма.
В другом полуфинале 25 июля в Белфасте Испания в овертайме вырвала победу у Италии (1:0 д.в.).
Испания против Франции. Стартовые составы на финал Евро-2024 U-19
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