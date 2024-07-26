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Разное
26 июля 2024, 18:44 | Обновлено 26 июля 2024, 18:49
520
0

ВИДЕО. Гвардиола показал навыки в баскетболе. Леброн и рядом не стоит

Испанский тренер забросил 3 из 3 бросков с угла

26 июля 2024, 18:44 | Обновлено 26 июля 2024, 18:49
520
0
ВИДЕО. Гвардиола показал навыки в баскетболе. Леброн и рядом не стоит
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола показал навыки в баскетболе.

Испанец принял участие в видео, суть которого заключалась в том, чтобы попасть баскетбольным мячом в кольцо. Пеп попал 3 из 3-х попыток. Важно учесть, что 2 из них были совершены с края площадки, что считается сложным броском в баскетболе.

Раннее Гвардиола намекнул на возможное продление контракта с нынешним клубом.

ВИДЕО. Гвардиола показал навыки в баскетболе. Леброн и рядом не стоит

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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