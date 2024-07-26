Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола показал навыки в баскетболе.

Испанец принял участие в видео, суть которого заключалась в том, чтобы попасть баскетбольным мячом в кольцо. Пеп попал 3 из 3-х попыток. Важно учесть, что 2 из них были совершены с края площадки, что считается сложным броском в баскетболе.

Раннее Гвардиола намекнул на возможное продление контракта с нынешним клубом.

ВИДЕО. Гвардиола показал навыки в баскетболе. Леброн и рядом не стоит