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Англия
26 июля 2024, 15:12 | Обновлено 26 июля 2024, 15:33
425
0

Покинет Сити? Гвардиола рассказал о работе в английском клубе

Главный тренер «горожан» намекнул на возможное продление контракта

26 июля 2024, 15:12 | Обновлено 26 июля 2024, 15:33
425
0
Покинет Сити? Гвардиола рассказал о работе в английском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намекнул на возможное продление контракта с «горожанами».

«Если вы любите то, что делаете, зачем прекращать это? Мне нравится работа тут ровно так же, как и когда меня наняли, так что продолжаем»

Действующее соглашение испанского тренера с «Ман Сити» рассчитано до конца следующего сезона.

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Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: Daily Mail
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