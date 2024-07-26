Покинет Сити? Гвардиола рассказал о работе в английском клубе

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намекнул на возможное продление контракта с «горожанами».

«Если вы любите то, что делаете, зачем прекращать это? Мне нравится работа тут ровно так же, как и когда меня наняли, так что продолжаем»

Действующее соглашение испанского тренера с «Ман Сити» рассчитано до конца следующего сезона.