Англия26 июля 2024, 15:12 | Обновлено 26 июля 2024, 15:33
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Покинет Сити? Гвардиола рассказал о работе в английском клубе
Главный тренер «горожан» намекнул на возможное продление контракта
26 июля 2024, 15:12 | Обновлено 26 июля 2024, 15:33
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намекнул на возможное продление контракта с «горожанами».
«Если вы любите то, что делаете, зачем прекращать это? Мне нравится работа тут ровно так же, как и когда меня наняли, так что продолжаем»
Действующее соглашение испанского тренера с «Ман Сити» рассчитано до конца следующего сезона.
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