Оби МИКЕЛ: «Нужно гордиться своими африканскими корнями»

Бывший полузащитник сборной Нигерии и «Челси» Джон Оби Микел выразил свое недовольство по поводу футболистов, которые выбирают африканские национальные команды только после того, как не получили приглашения от европейских сборных.

«Меня беспокоит ситуация с игроками, которые не спешат представлять свое африканское наследие. Мы разговаривали с молодыми футболистами и их родителями, спрашивая: «У вас есть нигерийские корни, ваши родители — нигерийцы. Почему же вы не хотите играть за свою историческую родину?»

Но они стремятся выступать за Англию, Францию и другие страны. Они ждут приглашения в европейские сборные до 25-26 лет, а когда не получают его, обращаются к Нигерии. Это недопустимо, чтобы мы были «планом Б». Нужно гордиться своими африканскими корнями и с гордостью представлять свою африканскую страну на международной арене».

Нигерийский игрок завершил свою карьеру 27 сентября 2022 года.