Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы

Украинскому нападающему каталонской «Жироны» Артему Довбику понравился проект римской «Ромы», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждалось ранее, сейчас 27-летний футболист имеет больше желания к переходу именно в «Рому», а не в мадридский «Атлетико».

По информации Фабрицио Романо, ключевым моментом в принятии такого решения стала позиция главного тренера «волков» Даниэле Де Росси, который лично вел переговоры с украинцем в формате телефонного разговора.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.