Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы

Украинскому нападающему каталонской «Жироны» Артему Довбику понравился проект римской «Ромы», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждалось ранее, сейчас 27-летний футболист имеет больше желания к переходу именно в «Рому», а не в мадридский «Атлетико».

По информации Фабрицио Романо, ключевым моментом в принятии такого решения стала позиция главного тренера «волков» Даниэле Де Росси, который лично вел переговоры с украинцем в формате телефонного разговора.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

🚨🟡🔴 Artem Dovbyk gives initial green light to AS Roma project, open to joining the club.



Negotiations with Atlético Madrid still at same point… while AS Roma have been pushing today with Daniele de Rossi, crucial.



AS Roma will follow up with an official bid to Girona. pic.twitter.com/kmubDpWCXZ