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Италия
26 июля 2024, 07:51 | Обновлено 26 июля 2024, 07:52
3431
3

Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы

Украинский нападающий «Жироны» хочет перейти именно к «волкам»

26 июля 2024, 07:51 | Обновлено 26 июля 2024, 07:52
3431
3
Стала известна ключевая причина выбора Довбика в пользу Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинскому нападающему каталонской «Жироны» Артему Довбику понравился проект римской «Ромы», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждалось ранее, сейчас 27-летний футболист имеет больше желания к переходу именно в «Рому», а не в мадридский «Атлетико».

По информации Фабрицио Романо, ключевым моментом в принятии такого решения стала позиция главного тренера «волков» Даниэле Де Росси, который лично вел переговоры с украинцем в формате телефонного разговора.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Рома Рим трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Фабрицио Романо Даниэле Де Росси
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Henriklarsson11
Краще вже в жипоні залишитися, ніж у рому. Так хочаб  у ЛЧ пограє
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+5
Panthera_onca__
Придётся менять квартиру в Мадриде на Рим.
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0
GloryUkraine
Щось не дуже поки я вірю в римський вояж Довбика. 
Атлетіко більш привабливий варіант
.
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0
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