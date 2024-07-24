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Лига чемпионов
24 июля 2024, 03:48 | Обновлено 24 июля 2024, 04:23
58
0

Партизан – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q2 Лиги чемпионов 31 июля в 21:00

24 июля 2024, 03:48 | Обновлено 24 июля 2024, 04:23
58
0
Партизан – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

В первом матче 23 июля в Люблине киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.

В третьем раунде отбора к главному еврокубковому клубному турниру победитель противостояния встретится с Глазго Рейнджерс (Шотландия).

Партизан – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Информация о видеотрансляции матча ожидается вскоре.

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Лига чемпионов Партизан Белград Динамо Киев Партизан - Динамо смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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