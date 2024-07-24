Партизан – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q2 Лиги чемпионов 31 июля в 21:00
31 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
В первом матче 23 июля в Люблине киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.
В третьем раунде отбора к главному еврокубковому клубному турниру победитель противостояния встретится с Глазго Рейнджерс (Шотландия).
Партизан – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Информация о видеотрансляции матча ожидается вскоре.
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