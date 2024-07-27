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  4. КОСТЕНКО: «Евролига – один из лучших турниров сборной за последнее время»
Пляжный футбол
27 июля 2024, 01:59 | Обновлено 27 июля 2024, 02:48
31
0

КОСТЕНКО: «Евролига – один из лучших турниров сборной за последнее время»

Сине-желтые в грузинском Батуми выиграли Евролигу в Дивизионе B

27 июля 2024, 01:59 | Обновлено 27 июля 2024, 02:48
31
0
КОСТЕНКО: «Евролига – один из лучших турниров сборной за последнее время»
beachsoccer.com

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко прокомментировал выступление команды в дивизионе Евролиги-2024.

Сборная Украины по пляжному футболу стала победителем розыгрыша Евролиги-2024 в дивизионе В, проходившем 17–21 июля в грузинском Батуме.

Итоги выступления сине-желтых на престижном турнире подвел наставник команды Николай Костенко:

«Проанализировали со своим помощником Александром Корнийчуком наши матчи и весь турнир. Конечно, результатом тренерский штаб, как и качеством игры, доволен. Мы играли очень внимательно и сконцентрировано, пропустили всего шесть мячей в пяти матчах. Результативность была тоже на должном уровне. За исключением, возможно, финального поединка, все было отлично. И взаимодействие игроков, и действия вратарей, очень хорошо начинавших атаки и качественно игравших на линии. По всем показателям это был один из лучших турниров, которые сборная Украины провела в последние годы.

Если сравнивать его с дивизионом А, то здесь соревнования были смешанными. Были представлены не только европейские команды, но Ливан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Эти три сборные отличались хорошей функциональной подготовкой. Эмираты, к примеру, на последнем чемпионате мира вышли из группы. Это команда высокого уровня, занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Непростые ребята, и тренер у них очень квалифицированный.

Тем не менее, мы дважды обыграли эту команду (5:2, 4:2). Но если в поединке группового раунда у нас получалось все и могли забить и больше, то в финале, всегда отличающемся дополнительным психологическим давлением, было куда труднее. Но собралось много наших болельщиков, что обязывало нас, и мы реализовали свои моменты и выиграли.

Хочу отметить, что в Батуме за сборную Украины дебютировали два новичка – Андрей Потапов и Антон Росс. Последний выступает за «Альтернативу» и постоянно был на виду у тренерского штаба. Средний возраст нашей команды уже за 30 лет, поэтому ее нужно омолаживать. И именно на этом турнире у нас был хороший сплав молодости и опыта. У того же Антона Росса главным козырем есть скорость. Очень трудолюбивый парень. Андрея Потапова мы еще в прошлом году стали подключать к сборной, вызвали и в этом. Он лидер своего клуба и органично влился в наш коллектив. Забил три мяча на турнире и хорошо смотрелся в защите. Такое впечатление, что он у сборной уже не один год.

Еще раз хочу подчеркнуть, что на трибунах у Батуми было очень много украинских болельщиков. Наверное, больше всех турниров, где мы выступали. Даже на Европейских играх в Польше не было столько наших поклонников. На концовке вообще был полный стадион. Мы им очень благодарны за поддержку.

Что касается ближайших планов, то у нас в самом разгаре чемпионат Киева. В воскресенье, например, состоятся два классных матча между топ-командами. В дальнейшем в конце августа пройдет чемпионат Украины, в котором примут участие 8–12 клубов. В международном календаре у нас в этом году остается отборочный турнир ЧМ-2025, который пройдет в октябре в Испании. Конечно, во время подготовки к нему будем стараться организовать спарринги, ведь только тренировочного процесса будет недостаточно».

Отборочный турнир чемпионата мира 2025 года по пляжному футболу запланирован на 4–13 октября в испанском Кадисе.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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