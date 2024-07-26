«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
Наставник «галактикос» провел разговор с Тибо Куртуа
Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону и уже успел провести закрытий спарринг.
По информации Defensa Central, бельгийский вратарь Тибо Куртуа поражает руководство «Реала» и весь тренерский штаб на тренировках. После двух травм в прошлом сезоне вратарь сейчас находится возможно в своей лучшей форме. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти дал понять Куртуа, что рассчитывает на него в следующем сезоне.
«Готовься сыграть много матчей в следующем сезоне, ты будешь иметь возможность доказать, что ты находишься в прекрасной форме», – сказал Анчелотти бельгийцу.
Ранее сообщалось, что «Реал» получил соблазнительное предложение по трансферу Куртуа.
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