«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону и уже успел провести закрытий спарринг.

По информации Defensa Central, бельгийский вратарь Тибо Куртуа поражает руководство «Реала» и весь тренерский штаб на тренировках. После двух травм в прошлом сезоне вратарь сейчас находится возможно в своей лучшей форме. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти дал понять Куртуа, что рассчитывает на него в следующем сезоне.

«Готовься сыграть много матчей в следующем сезоне, ты будешь иметь возможность доказать, что ты находишься в прекрасной форме», – сказал Анчелотти бельгийцу.

Ранее сообщалось, что «Реал» получил соблазнительное предложение по трансферу Куртуа.