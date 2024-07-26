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  4. «Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
Испания
26 июля 2024, 01:55 |
793
0

«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала

Наставник «галактикос» провел разговор с Тибо Куртуа

26 июля 2024, 01:55 |
793
0
«Готовься сыграть много матчей». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону и уже успел провести закрытий спарринг.

По информации Defensa Central, бельгийский вратарь Тибо Куртуа поражает руководство «Реала» и весь тренерский штаб на тренировках. После двух травм в прошлом сезоне вратарь сейчас находится возможно в своей лучшей форме. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти дал понять Куртуа, что рассчитывает на него в следующем сезоне.

«Готовься сыграть много матчей в следующем сезоне, ты будешь иметь возможность доказать, что ты находишься в прекрасной форме», – сказал Анчелотти бельгийцу.

Ранее сообщалось, что «Реал» получил соблазнительное предложение по трансферу Куртуа.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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