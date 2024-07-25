Игроки Реала сыграли за Кастилью против Альбасете. Что наиграл Лунин?

Футболисты основного состава мадридского «Реала» приняли участие в товарищеском матче «Кастильи» против «Альбасете».

Игра, которая состоялась на тренировочной база «галактикос», прошла под диктовку хозяев поля и завершилась их победой со счетом 3:0.

В стартовом составе «Кастильи» на поле вышли Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Дани Себальос, Браим Диас, Хуан Латаса и Нико Пас. Во втором тайме на замену появились украинец Андрей Лунин и Рейньер.

Сообщается, что голами в матче отметились Браим Диас, Хуан Латаса и Рейньер. Автором двух голевых передач стал Нико Пас.

Ранее, напомним, Мбаппе, Беллингем и Винисиус Жуниор представили новую форму «Реала».