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Испания
25 июля 2024, 09:01 | Обновлено 25 июля 2024, 09:15
704
0

Игроки Реала сыграли за Кастилью против Альбасете. Что наиграл Лунин?

Мадридцы поучаствовали в товарищеской победе

25 июля 2024, 09:01 | Обновлено 25 июля 2024, 09:15
704
0
Игроки Реала сыграли за Кастилью против Альбасете. Что наиграл Лунин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Футболисты основного состава мадридского «Реала» приняли участие в товарищеском матче «Кастильи» против «Альбасете».

Игра, которая состоялась на тренировочной база «галактикос», прошла под диктовку хозяев поля и завершилась их победой со счетом 3:0.

В стартовом составе «Кастильи» на поле вышли Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Дани Себальос, Браим Диас, Хуан Латаса и Нико Пас. Во втором тайме на замену появились украинец Андрей Лунин и Рейньер.

Сообщается, что голами в матче отметились Браим Диас, Хуан Латаса и Рейньер. Автором двух голевых передач стал Нико Пас.

Ранее, напомним, Мбаппе, Беллингем и Винисиус Жуниор представили новую форму «Реала».

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Реал Мадрид Андрей Лунин товарищеские матчи Альбасете Реал Мадрид Кастилья
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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