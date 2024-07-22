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Европейская Суперлига
22 июля 2024, 12:47 | Обновлено 22 июля 2024, 12:57
838
0

ФОТО. Мбаппе, Беллингем и Винисиус Жуниор представили новую форму Реала

Мадридцы презентовали гостевую форму на сезон-2024/2025

22 июля 2024, 12:47 | Обновлено 22 июля 2024, 12:57
838
0
ФОТО. Мбаппе, Беллингем и Винисиус Жуниор представили новую форму Реала
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» представил новую гостевую форму от бренда adidas, в которой команда будут выступать в сезоне-2024/2025.

Комплект экипировки выполнен в оранжевом цвете, что стоит признать неожиданным решением для мадридского клуба.

«Созданная для того, чтобы покорять поле, доминировать на трибунах и прогуливаться по улицам, новая вторая футболка «Реала» Мадрид обеспечивает комфорт и стиль. Классические трёхцветные полоски и графический принт «бесконечность» символизируют безграничную любовь болельщиков к своим игрокам», – говорится в релизе «Реала».

В презентации новой выездной формы клуба среди прочего принял участие летний новичок команды Килиан Мбаппе, а также англичанин Джуд Беллингем и бразилец Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось, что известны финансовые требования «Реала» в случае ухода украинца Андрея Лунина.

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Реал Мадрид фото Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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