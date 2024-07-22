ФОТО. Мбаппе, Беллингем и Винисиус Жуниор представили новую форму Реала
Мадридцы презентовали гостевую форму на сезон-2024/2025
Мадридский «Реал» представил новую гостевую форму от бренда adidas, в которой команда будут выступать в сезоне-2024/2025.
Комплект экипировки выполнен в оранжевом цвете, что стоит признать неожиданным решением для мадридского клуба.
«Созданная для того, чтобы покорять поле, доминировать на трибунах и прогуливаться по улицам, новая вторая футболка «Реала» Мадрид обеспечивает комфорт и стиль. Классические трёхцветные полоски и графический принт «бесконечность» символизируют безграничную любовь болельщиков к своим игрокам», – говорится в релизе «Реала».
В презентации новой выездной формы клуба среди прочего принял участие летний новичок команды Килиан Мбаппе, а также англичанин Джуд Беллингем и бразилец Винисиус Жуниор.
Ранее сообщалось, что известны финансовые требования «Реала» в случае ухода украинца Андрея Лунина.
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