ФОТО. Мбаппе, Беллингем и Винисиус Жуниор представили новую форму Реала

Мадридский «Реал» представил новую гостевую форму от бренда adidas, в которой команда будут выступать в сезоне-2024/2025.

Комплект экипировки выполнен в оранжевом цвете, что стоит признать неожиданным решением для мадридского клуба.

«Созданная для того, чтобы покорять поле, доминировать на трибунах и прогуливаться по улицам, новая вторая футболка «Реала» Мадрид обеспечивает комфорт и стиль. Классические трёхцветные полоски и графический принт «бесконечность» символизируют безграничную любовь болельщиков к своим игрокам», – говорится в релизе «Реала».

В презентации новой выездной формы клуба среди прочего принял участие летний новичок команды Килиан Мбаппе, а также англичанин Джуд Беллингем и бразилец Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось, что известны финансовые требования «Реала» в случае ухода украинца Андрея Лунина.