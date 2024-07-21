Известны финансовые требования Реала в отношении ухода Лунина

Мадридский «Реал» не собирается просто так расставаться с украинским голкипером Андреем Луниным, с которым имеется контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Сообщается, что предложение в размере не менее 30 млн евро станет для «галактикос» приемлемым и мадридцы отпустят Лунина в другой клуб. Есть сведения, что «Реал» при этом может пойти на уступку, но она будет минимальной.

Напомним, ранее топовый инсайдер подтвердил вероятность ухода Лунина из «Реала» этим летом.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин провел на клубном уровне 31 матч, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».