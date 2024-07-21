Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны финансовые требования Реала в отношении ухода Лунина
Испания
21 июля 2024, 13:24 | Обновлено 21 июля 2024, 13:33
1605
2

Известны финансовые требования Реала в отношении ухода Лунина

Мадридцы готовы к продаже украинского голкипера

21 июля 2024, 13:24 | Обновлено 21 июля 2024, 13:33
1605
2
Известны финансовые требования Реала в отношении ухода Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» не собирается просто так расставаться с украинским голкипером Андреем Луниным, с которым имеется контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Сообщается, что предложение в размере не менее 30 млн евро станет для «галактикос» приемлемым и мадридцы отпустят Лунина в другой клуб. Есть сведения, что «Реал» при этом может пойти на уступку, но она будет минимальной.

Напомним, ранее топовый инсайдер подтвердил вероятность ухода Лунина из «Реала» этим летом.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин провел на клубном уровне 31 матч, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

По теме:
Арсенал объявил о переходе голкипера Аякса. Как теперь с Луниным?
Реал намерен установить мировой рекорд по стоимости ВИП-мест
Ливерпуль установил цену на ван Дейка для покупателей из Саудовской Аравии
трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом
Футбол | 21 июля 2024, 12:27 5
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом

Илья поставил подпись под пятилетним соглашением

ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута
Футбол | 21 июля 2024, 12:04 0
ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута
ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута

Два новых комплекта предназначены для предсезонного турне по США

Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Бокс | 20.07.2024, 18:50
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
Футбол | 20.07.2024, 16:55
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ
Футбол | 20.07.2024, 17:19
Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ
Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Поляк
Тріпа нерви Анчелотті і нам з вами)
Блокбастер якийсь,ну не буде він першим номером,хіба у міцному середньому клубі 
Ответить
0
Saar
За 30 це дно ніхто не купить. Буде він в наступному сезоні сидіти весь сезон в Реалі на лавці.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы
Евро-2024 U-19. Определен второй полуфиналист чемпионата Европы
19.07.2024, 23:30 1
Футбол
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
19.07.2024, 15:35 10
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
20.07.2024, 06:45 3
Футбол
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
20.07.2024, 08:54 2
Бокс
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
19.07.2024, 20:40 3
Футбол
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
21.07.2024, 07:44 9
Бокс
Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
19.07.2024, 16:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем