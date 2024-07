Топовий инсайдер подтвердил вероятность ухода Лунина из Реала

Топовый футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил факт того, что уход украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала» в другой клуб остается весьма вероятным этим летом.

Сообщается, что «галактикос» готовы продать уроженца Харьковской области, если он не согласится подписать новый контракт, который ему был предложен еще в марте этого года.

Якобы за ситуацией внимательно наблюдает испанец Кепа Аррисабалага, который продолжает ждать, имея желание вернуться в мадридский «Реал».

Как известно, действующий контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Андрей Лунин отреагировал на слухи о его возможном трансфере в «Челси».

