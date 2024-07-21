Топовий инсайдер подтвердил вероятность ухода Лунина из Реала
Фабрицио Романо – о перспективах украинца
Топовый футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил факт того, что уход украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала» в другой клуб остается весьма вероятным этим летом.
Сообщается, что «галактикос» готовы продать уроженца Харьковской области, если он не согласится подписать новый контракт, который ему был предложен еще в марте этого года.
Якобы за ситуацией внимательно наблюдает испанец Кепа Аррисабалага, который продолжает ждать, имея желание вернуться в мадридский «Реал».
Как известно, действующий контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.
Ранее Андрей Лунин отреагировал на слухи о его возможном трансфере в «Челси».
🚨⚪️ Andrij Lunin's exit remains strong possibility for this summer, as reported in the recent days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024
Real Madrid are prepared to sell Lunin in case he doesn't agree to sign new contract offered in March.
↪️🇪🇸 Kepa keeps waiting as he can and wants to return to Real Madrid. pic.twitter.com/3XxxE6A9Gk
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