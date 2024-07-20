Лунин отреагировал на слухи о его возможном трансфере в Челси
Андрей сейчас сконцентрирован на предсезонной подготовке
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отреагировал на слухи о его возможном переходе в лондонский «Челси», за который играет украинский вингер Михаил Мудрик.
«Я сосредоточенный на тренировках с «Реалом», а через две недели я хочу окончательно определиться со своим будущим», – сказал Лунин.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не получал предложений от лондонского «Челси» по трансферу украинского вратаря Андрея Лунина.
В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».
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