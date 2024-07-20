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  4. Лунин отреагировал на слухи о его возможном трансфере в Челси
Англия
20 июля 2024, 01:33 |
186
0

Лунин отреагировал на слухи о его возможном трансфере в Челси

Андрей сейчас сконцентрирован на предсезонной подготовке

20 июля 2024, 01:33 |
186
0
Лунин отреагировал на слухи о его возможном трансфере в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отреагировал на слухи о его возможном переходе в лондонский «Челси», за который играет украинский вингер Михаил Мудрик.

«Я сосредоточенный на тренировках с «Реалом», а через две недели я хочу окончательно определиться со своим будущим», – сказал Лунин.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не получал предложений от лондонского «Челси» по трансферу украинского вратаря Андрея Лунина.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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