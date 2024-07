Романо опроверг слухи о трансфере украинца в топ-клуб АПЛ

Мадридский «Реал» не получал предложений от лондонского «Челси» по трансферу украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее журналист Альберто Перейро заявил, что 25-летний украинец близок к переходу в «Челси».

По информации Романо, единственные переговоры, которые продолжаются между клубами, касаются другого голкипера – Кепы Аррисабалаги. Приоритетом испанца является возвращение в королевский клуб, если из него уйдет Лунин.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

