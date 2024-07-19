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Англия
19 июля 2024, 15:10 | Обновлено 19 июля 2024, 15:13
1510
0

Романо опроверг слухи о трансфере украинца в топ-клуб АПЛ

«Реал» не получал предложений от «Челси» по переходу Андрея Лунина

19 июля 2024, 15:10 | Обновлено 19 июля 2024, 15:13
1510
0
Романо опроверг слухи о трансфере украинца в топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» не получал предложений от лондонского «Челси» по трансферу украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее журналист Альберто Перейро заявил, что 25-летний украинец близок к переходу в «Челси».

По информации Романо, единственные переговоры, которые продолжаются между клубами, касаются другого голкипера – Кепы Аррисабалаги. Приоритетом испанца является возвращение в королевский клуб, если из него уйдет Лунин.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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