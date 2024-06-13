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  4. Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Испания
13 июня 2024, 21:06 |
1423
0

Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?

Тибо заинтересовал клуб из Саудовской Аравии

13 июня 2024, 21:06 |
1423
0
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

32-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заинтересовал денежные клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

По информации Fichajes, неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал «королевскому клубу» предложение в размере 70 миллионов евро. Однако отмечается, что «Реал» не готов отпускать сейчас вратаря. Куртуа, несмотря на солидное предложение по контракту, также пока не рассматривает уход из «Реала».

Ранее партнер Куртуа Андрей Лунин назвал топ-3 лучших вратарей мира, Тибо попал в список.

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трансферы Ла Лиги трансферы Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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