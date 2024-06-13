Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?

32-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заинтересовал денежные клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

По информации Fichajes, неназванный клуб из Саудовской Аравии сделал «королевскому клубу» предложение в размере 70 миллионов евро. Однако отмечается, что «Реал» не готов отпускать сейчас вратаря. Куртуа, несмотря на солидное предложение по контракту, также пока не рассматривает уход из «Реала».

Ранее партнер Куртуа Андрей Лунин назвал топ-3 лучших вратарей мира, Тибо попал в список.