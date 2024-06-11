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  4. Лунин назвал топ-3 лучших вратарей мира. Куртуа – в списке
Испания
11 июня 2024, 16:50 |
881
0

Лунин назвал топ-3 лучших вратарей мира. Куртуа – в списке

Нашлось место для тер Штегена и Нойера

11 июня 2024, 16:50 |
881
0
Лунин назвал топ-3 лучших вратарей мира. Куртуа – в списке
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин и Куртуа

Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин, выбирая лучших вратарей мира, поставил своего конкурента Тибо Куртуа выше большинства остальных киперов.

Андрей, выбирая из двух вариантов, выбрал Куртуа в противостоянии с Анатолием Трубиным, Джанлуиджи Доннарумой, Гиорги Мамардашвили, Джорданом Пикфордом, Яном Облаком и другими.

На один уровень с Куртуа украинский вратарь поставил только немцев Мануэля Нойера и Марка-Андре тер Штегена.

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Марк-Андре тер Штеген Андрей Лунин Мануэль Нойер Тибо Куртуа Реал Мадрид сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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