Испания11 июня 2024, 16:50 |
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Лунин назвал топ-3 лучших вратарей мира. Куртуа – в списке
Нашлось место для тер Штегена и Нойера
11 июня 2024, 16:50 |
881
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Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин, выбирая лучших вратарей мира, поставил своего конкурента Тибо Куртуа выше большинства остальных киперов.
Андрей, выбирая из двух вариантов, выбрал Куртуа в противостоянии с Анатолием Трубиным, Джанлуиджи Доннарумой, Гиорги Мамардашвили, Джорданом Пикфордом, Яном Облаком и другими.
На один уровень с Куртуа украинский вратарь поставил только немцев Мануэля Нойера и Марка-Андре тер Штегена.
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