Лунин назвал топ-3 лучших вратарей мира. Куртуа – в списке

Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин, выбирая лучших вратарей мира, поставил своего конкурента Тибо Куртуа выше большинства остальных киперов.

Андрей, выбирая из двух вариантов, выбрал Куртуа в противостоянии с Анатолием Трубиным, Джанлуиджи Доннарумой, Гиорги Мамардашвили, Джорданом Пикфордом, Яном Облаком и другими.

На один уровень с Куртуа украинский вратарь поставил только немцев Мануэля Нойера и Марка-Андре тер Штегена.