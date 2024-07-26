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Теннис
26 июля 2024, 12:06 | Обновлено 26 июля 2024, 12:08
194
0

Даяна Ястремская – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже

26 июля 2024, 12:06 | Обновлено 26 июля 2024, 12:08
194
0
Даяна Ястремская – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

27 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№26 WTA) начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда украинка сразится с Лаурой Пигосси из Бразилии (№110 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча Наварро – Грабер. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первый поединок украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Аленой Остапенко (№11 WTA) или Камилой Осорио (№84 WTA).

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн Даяна Ястремская Лаура Пигосси
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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