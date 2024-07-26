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  4. ВИДЕО. Легендарный игрок «Реала» показал, как проводит межсезонье
Испания
26 июля 2024, 16:01 |
357
0

ВИДЕО. Легендарный игрок «Реала» показал, как проводит межсезонье

Серхио Рамос на данный момент является свободным агентом

26 июля 2024, 16:01 |
357
0
ВИДЕО. Легендарный игрок «Реала» показал, как проводит межсезонье
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос показал, как проводит межсезонье.

Видео своего времяпровождения в фитнесс-зале испанец опубликовал в Instagram с подписью: «38 лет, а мы всё ещё в деле... Пусть забирают то, что мы натанцевали... и то, что нам ещё предстоит натанцевать!».

Стоит отметить, что Серхио в начале лета покинул «Севилью» и стал свободным агентом.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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