ВИДЕО. Легендарный игрок «Реала» показал, как проводит межсезонье

Легендарный игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос показал, как проводит межсезонье.

Видео своего времяпровождения в фитнесс-зале испанец опубликовал в Instagram с подписью: «38 лет, а мы всё ещё в деле... Пусть забирают то, что мы натанцевали... и то, что нам ещё предстоит натанцевать!».

Стоит отметить, что Серхио в начале лета покинул «Севилью» и стал свободным агентом.