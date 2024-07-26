Испания26 июля 2024, 16:01 |
357
0
ВИДЕО. Легендарный игрок «Реала» показал, как проводит межсезонье
Серхио Рамос на данный момент является свободным агентом
26 июля 2024, 16:01 |
357
0
Легендарный игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос показал, как проводит межсезонье.
Видео своего времяпровождения в фитнесс-зале испанец опубликовал в Instagram с подписью: «38 лет, а мы всё ещё в деле... Пусть забирают то, что мы натанцевали... и то, что нам ещё предстоит натанцевать!».
Стоит отметить, что Серхио в начале лета покинул «Севилью» и стал свободным агентом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июля 2024, 18:43 2
В другом полуфинале сыграют Франция U-19 и Украина U-19
Футбол | 26 июля 2024, 16:21 0
25 июля состоялся ряд товарищеских матчей
Футбол | 26.07.2024, 11:15
Бокс | 26.07.2024, 10:45
Олимпийские игры | 26.07.2024, 02:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2024, 14:43
25.07.2024, 08:23 5
25.07.2024, 06:05
26.07.2024, 07:01 9
25.07.2024, 14:42 14
24.07.2024, 23:12 10
25.07.2024, 04:59 30